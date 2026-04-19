Revelan foto e identidad de una de las víctimas en ataque en rodaje de novela en Bogotá

La grabación de famosa telenovela en el centro de Bogotá este sábado, 18 de abril, se vio empañada por un caso de intolerancia que dejó tres víctimas fatales cuando un hombre usó un arma cortopunzante para atacarlos, un hecho que enlutó al sector del entretenimiento en Colombia por todo lo sucedido.

Si bien por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá no se confirmó directamente que fuesen miembros de la grabación, la actriz Carolina Gaitán en sus redes sociales confirmó que sí eran miembros de la telenovela con un crudo mensaje: “Silencio en el ‘set’.En memoria de los compañeros de Sin Senos, Sí Hay Paraíso que fallecieron”, dijo.

Foto: referencia, AFP

Revelan foto e identidad de una de las víctimas

Pero no solo publicó el mensaje, sino que la actriz también reveló -en otra publicación- la foto e identidad de una de las víctimas en este ataque durante el rodaje de la novela, quien tenía una relación cercana y amistosa con ella por lo cual no pudo ocultar su tristeza.

Si bien no dijo el apellido, mencionó que su nombre es Nicolás y lo catalogó de una persona llena de luz que “siempre alegraba sus días”.



“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, fueron sus palabras.

¿Qué produjo este ataque en el set de grabación?

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la disputa estaría relacionada con una intolerancia en el set de grabación que desencadenó un ataque, que dos personas más terminaron afectadas por intentar defender a uno de ellos.

“Un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor”, dijo en una atención a medios Giovanni Cristancho, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bogotá.