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Blu Radio  / TV y Novelas

TV y Novelas

  • Revelan foto e identidad de uno de los asesinados en rodaje de telenovela.jpg
    Revelan foto e identidad de uno de los asesinados en rodaje de telenovela //
    Foto: Instagram @lagaita
    Bogotá

    Revelan foto e identidad de una de las víctimas en ataque en rodaje de novela en Bogotá

    Mientras se grababa famosa telenovela en el centro de Bogotá, una riña dejó tres víctimas de las cuales, hasta ahora, se conoce la identidad de una de ellas.

  • Álvaro Marín y el coach Morales transmitirán la NBA en vivo por Ditu.
    Álvaro Marín y el coach Morales transmitirán la NBA en vivo por Ditu.
    Foto: AFP
    Deportes

    Atención fanáticos: Álvaro Marín y el coach Morales transmitirán la NBA en vivo por ditu

    Los ya reconocidos expertos en el mundo de la NBA serán los encargados de la narración de todos los partidos de la NBA por ditu de Caracol Televisión, desde este jueves.

  • DituLogotipoRespaldoBlanco (7).jpg
    Ditu en Colombia
    Entretenimiento

    Gratis, fácil y a la mano: así funcionará ditu, la nueva app de Caracol TV

    En ditu podrá ver sus novelas favoritas, series y todo el contenido de Caracol Televisión, desde el más reciente hasta el más antiguo, como los capítulos del Desafío y mucho más.

  • Andres Parra Actor.jpg
    Actor Andrés Parra
    Foto: Captura de pantalla
    Entretenimiento

    La curiosa respuesta con la Andrés Parra se defendió e hizo caer a su entrevistador

    El video que circula en redes ha tomado fuerza por la épica y curiosa respuesta del actor ante una pregunta del comediante que podría resultar incómoda para muchos.

  • Betty la fea
    Betty la fea
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    'Betty la fea': Ecomoda reabre sus puertas después de 20 años para las nuevas andanzas

    Las oficinas de Ecomoda volvieron a encender sus luces después de 20 años y por sus pasillos circulan Beatriz Pinzón, Armando Mendoza y los otros personajes de la telenovela colombiana 'Yo soy Betty la fea', que estarán en una nueva serie de 10 episodios que mantiene la esencia de la producción original.

  • “La saga, negocio de familia”.jpeg
    “La saga, negocio de familia” vuelve a las pantallas colombianas.
    Foto: pantallazo video Caracol Televisión.
    Entretenimiento

    “La saga, negocio de familia” regresa a la tv colombiana: cuándo y dónde verla gratis

    Tras dos décadas de su primera transmisión en el Canal Caracol, la aclamada novela “La saga, negocio de familia” retornó a las pantallas. Así la puede ver gratis.

  • Bella Calamidades - serie de Caracol TV.jpg
    Bella Calamidades - serie de Caracol TV //
    Foto: Caracol Televisión
    Entretenimiento

    Reconocido actor de 'Bella Calamidades' cambió de género: ahora se llama Santana Rosa

    La mujer de 'Bella Calamidades' aseguró que este cambio le permitió encontrar la paz que estaba buscando, además siente que ahora tiene la posibilidad de ampliar su carrera actoral con nuevos papeles.

  • betty.jpeg
    Yo soy Betty, la fea.
    Foto: Colprensa.
    Sociedad

    Elenco de Yo soy Betty, la fea está de luto: murió referente de la exitosa novela

    La familia de la producción "Yo soy Betty, la fea" no sale de su tristeza por la muerte de una persona que hizo parte fundamental de la novela un éxito que trascendió fronteras.

  • 292499_BLU Radio. Paulina Vega Diepa // Foto: AFP
    BLU Radio. Paulina Vega Diepa // Foto: AFP
    GUILLERMO LEGARIA/AFP
    Entretenimiento

    Con esta fotografía, Paulina Vega le romperá el corazón a más de uno

    La barranquillera fue sorprendida muy cariñosa con su novio.

  • 87536_Amparo Grisales. Foto: BLU Radio
    Amparo Grisales. Foto: BLU Radio
    Gente

    Amparo Grisales desmiente que haya tenido 169 amantes

    La artista aseguró que hay personas dedicadas a aprovechar los buenos momentos de los famosos para sacar provecho.

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