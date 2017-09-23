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TV y Novelas
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Revelan foto e identidad de una de las víctimas en ataque en rodaje de novela en Bogotá
Mientras se grababa famosa telenovela en el centro de Bogotá, una riña dejó tres víctimas de las cuales, hasta ahora, se conoce la identidad de una de ellas.
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Atención fanáticos: Álvaro Marín y el coach Morales transmitirán la NBA en vivo por ditu
Los ya reconocidos expertos en el mundo de la NBA serán los encargados de la narración de todos los partidos de la NBA por ditu de Caracol Televisión, desde este jueves.
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Gratis, fácil y a la mano: así funcionará ditu, la nueva app de Caracol TV
En ditu podrá ver sus novelas favoritas, series y todo el contenido de Caracol Televisión, desde el más reciente hasta el más antiguo, como los capítulos del Desafío y mucho más.
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La curiosa respuesta con la Andrés Parra se defendió e hizo caer a su entrevistador
El video que circula en redes ha tomado fuerza por la épica y curiosa respuesta del actor ante una pregunta del comediante que podría resultar incómoda para muchos.
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'Betty la fea': Ecomoda reabre sus puertas después de 20 años para las nuevas andanzas
Las oficinas de Ecomoda volvieron a encender sus luces después de 20 años y por sus pasillos circulan Beatriz Pinzón, Armando Mendoza y los otros personajes de la telenovela colombiana 'Yo soy Betty la fea', que estarán en una nueva serie de 10 episodios que mantiene la esencia de la producción original.
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“La saga, negocio de familia” regresa a la tv colombiana: cuándo y dónde verla gratis
Tras dos décadas de su primera transmisión en el Canal Caracol, la aclamada novela “La saga, negocio de familia” retornó a las pantallas. Así la puede ver gratis.
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Reconocido actor de 'Bella Calamidades' cambió de género: ahora se llama Santana Rosa
La mujer de 'Bella Calamidades' aseguró que este cambio le permitió encontrar la paz que estaba buscando, además siente que ahora tiene la posibilidad de ampliar su carrera actoral con nuevos papeles.
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Elenco de Yo soy Betty, la fea está de luto: murió referente de la exitosa novela
La familia de la producción "Yo soy Betty, la fea" no sale de su tristeza por la muerte de una persona que hizo parte fundamental de la novela un éxito que trascendió fronteras.
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Con esta fotografía, Paulina Vega le romperá el corazón a más de uno
La barranquillera fue sorprendida muy cariñosa con su novio.
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Amparo Grisales desmiente que haya tenido 169 amantes
La artista aseguró que hay personas dedicadas a aprovechar los buenos momentos de los famosos para sacar provecho.