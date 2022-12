Amparo Grisales desmiente que haya tenido 169 amantes

La actriz colombiana y jurado de Yo Me Llamo, Amparo Grisales, habló sobre una supuesta entrevista que le hicieron y en la que habría señalado que tuvo 169 amantes.



La diva aclaró que un medio, al que no quiso nombrar, intentó citar una entrevista entregada por ella a Tv y Novelas pero distorsionaron todo lo que ella había señalado a la publicación inicial.



“Yo no hablé de condones ni de amantes”, dijo Amparo Grisales.



Sobre los últimos hechos registrados en Yo Me Llamo, aseguró que aunque los jóvenes artistas invitados le coquetean, ella no comparte la “teoría sobre el colágeno”.



“Yo no soy de la opinión del colágeno, yo, en mi sabia naturaleza tengo definidos esos temas”, concluyó la diva.