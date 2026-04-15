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Niebla afecta operaciones aéreas en El Dorado: recomiendan consultar el estado de los vuelos

Las condiciones meteorológicas adversas por la presencia de niebla generan afectaciones en la visibilidad aérea en El Dorado, lo que podría impactar la operación de vuelos durante la jornada.

Neblina en El Dorado
Neblina en el aerouerto El Dorado de Bogotá
Foto: Aeronautica Civil
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

La Aeronáutica Civil emitió una alerta este miércoles debido a la baja visibilidad provocada por densos bancos de niebla, situación que está afectando al aeropuerto El Dorado de Bogotá. De acuerdo con el reporte oficial, se prevé que las condiciones mejoren después de las 11:00 de la mañana, momento en el que la visibilidad podría restablecerse progresivamente y permitir la normalización de los vuelos.

Mientras tanto, se advierte a los pasajeros con itinerarios programados que podrían presentarse retrasos, reprogramaciones o incluso cancelaciones, dependiendo de la evolución del clima.

dorado-neblina.jpg

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los viajeros tomar medidas preventivas para evitar contratiempos. Entre las principales sugerencias están verificar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto, mantenerse en contacto directo con la aerolínea correspondiente y anticipar posibles cambios en los horarios establecidos.

La situación continúa en monitoreo permanente por parte de los organismos competentes, quienes reiteraron que la seguridad de las operaciones es la prioridad frente a las condiciones meteorológicas adversas.

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