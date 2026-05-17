Niño de cinco años perdió la vida tras caer desde el piso 15 en Fontibón, Bogotá

Una tragedia sacudió a Bogotá luego de que un niño de tan solo cinco años perdiera la vida tras caer desde un piso 15 en un conjunto residencial ubicado en el sector de Caminos de Fontibón. El caso ocurrió en el barrio Puente Grande y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con lo revelado por la Policía Metropolitana de Bogotá, la emergencia se registró sobre las 2:55 de la tarde en la carrera 135 #17-78. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al menor tendido en el suelo.



Autoridades investigan cómo cayó el niño

Las primeras versiones indican que el menor se encontraba acompañado de su hermano mientras su madre estaba trabajando. Sin embargo, las circunstancias exactas todavía no han sido esclarecidas.

La Policía señaló que adelanta la recolección de testimonios y pruebas para determinar qué ocurrió el pasado sábado 16 de mayo antes de la caída y establecer si se presentó alguna situación que pudiera haber influido en el hecho.

Mientras tanto, Medicina Legal realiza los procedimientos correspondientes para avanzar en la investigación y esclarecer las causas de la lamentable muerte en el occidente de Bogotá.



Crece preocupación por la seguridad de menores en apartamentos

La muerte del pequeño generó conmoción entre residentes del sector y usuarios en redes sociales, especialmente porque ocurre pocos días después de otro caso registrado en Bogotá, en el que un niño de dos años cayó desde un cuarto piso en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba.

En aquella oportunidad, la rápida reacción de varios vecinos evitó una tragedia mayor. Habitantes del sector improvisaron una red humana para amortiguar la caída del menor, quien sobrevivió y fue trasladado a un centro médico.

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Tras ese caso, entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia iniciaron el seguimiento correspondiente para verificar las condiciones de protección del niño.



Autoridades reiteran llamado a reforzar medidas de prevención

La tragedia ocurrida en Fontibón volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad de los menores en viviendas ubicadas en pisos altos y la necesidad de fortalecer las medidas preventivas dentro de conjuntos residenciales y apartamentos.

Las autoridades suelen insistir en la importancia de mantener supervisión permanente sobre los niños pequeños y reforzar elementos de seguridad en ventanas, balcones y otras zonas de riesgo dentro de las viviendas.