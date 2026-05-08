Nuestro Bogotá aclaró lo sucedido tras el accidente con ascensor que cobró la vida de un hombre

Tras conocer el trágico hecho ocurrido este viernes 8 de mayo dentro del centro comercial Nuestro Bogotá, donde una persona perdió la vida debido a un incidente con un ascensor interno de un restaurante, el centro comercial se pronunció al respecto.

Por medio de un comunicado, el centro comercial aclaró lo ocurrido y lamentó el fallecimiento del hombre de 29 años de edad. "Frente a las versiones que han circulado recientemente en algunos medios de comunicación y las redes sociales... y con la intención de aclarar cualquier tipo de imprecisión frente al hecho en cuestión", el centro comercial se permite expresar que:

En la jornada de la mañana de hoy, una persona que se encontraba en uno de los restaurantes que operan dentro del centro comercial Nuestro Bogotá sufrió un evento al interior del local. Nuestro Bogotá.

Ante este doloroso suceso, el Nuestro Bogotá lamentó profundamente lo ocurrido y se solidarizó con la familia de la víctima. Asimismo, indicó que están comprometidos en "facilitar el actuar de las autoridades al interior del centro comercial".



De igual forma, el documento explica que, al tratarse de un incidente que ocurrió al interior de uno de los locales comerciales el hecho no compromete a ninguna de las áreas comunes del centro comercial, por lo cual, "los resultados y hallazgos de las investigaciones por parte de las autoridades competentes se le comunicarán de manera directa a los involucrados; razón por la cual la administración del centro comercial no tiene ni tendrá acceso a los pormenores del accidente".

Por último, el establecimiento aclaró que el incidente no estuvo relacionado con el funcionamiento de ninguno de los equipos de transporte vertical (ascensores o escaleras eléctricas), e informó que "estos reciben un mantenimiento profesional y riguroso de manera periódica para garantizar la seguridad de todos los usuarios".

Por respeto a la privacidad de la persona fallecida y de su familia, y mientras avanzan las actuaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes, el centro comercial indicó que "no emitirá información adicional sobre las circunstancias del caso, dejando esto en manos de las autoridades y el establecimiento del comercio".