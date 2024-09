Nuevo caso de maltrato animal en Bogotá: hombre pateó a su mascota al interior de ascensor

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado un nuevo caso de maltrato animal en Bogotá. El hecho ocurrió en un conjunto residencial en la localidad de Fontibón, al occidente de la ciudad. De acuerdo con el material, un hombre patea a su mascota hasta en seis ocasiones porque esta hizo sus necesidades al interior de un ascensor.

En el video se evidencia incluso cómo esta persona habría tratado de ahorcar al animal en medio de su molestia, lo que generó la indignación de los ciudadanos, quienes rápidamente denunciaron el hecho. Tras conocerse el caso, las autoridades llegaron al lugar para verificar el estado del perrito y se encontraron con que este animal pertenecía a una pareja que estaba en un proceso de separación. De acuerdo con su cuidadora, el hombre está desaparecido desde entonces.

Así fue el hecho:

Frente a la situación, fue el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) quien aseguró que ya está al frente del caso. “La cuidadora indicó que el presunto agresor ya no habita en el predio y que, debido a un proceso civil en curso, él no volverá al lugar. En la valoración del canino, se determina que no tiene lesiones aparentes, pero estará en seguimiento médico por el IDPYBA”, aseguró la entidad a través de su cuenta de X.

Nuestro #EscuadrónAnticrueldad junto a @CarabinerosCol atendió el caso reportado por violencia contra canino en ascensor en la localidad de Fontibón.



La cuidadora indicó que el presunto agresor ya no habita en el predio y que por proceso civil en curso él no volverá al lugar.(1) pic.twitter.com/apNVO1I4Iv — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) September 22, 2024

En última instancia, desde el Distrito afirmaron que, en caso de que el presunto agresor regrese al lugar, se retirará a la mascota preventivamente por alto riesgo. “Agradecemos por estar atentos e informaremos si hay novedades”, finalizó el comunicado del IDPYBA.