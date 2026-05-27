¿Por qué la Fiscalía acusará a Edwin Delgado tras el accidente en la avenida Mutis?

La Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a Edwin Delgado por el delito de homicidio en modalidad de comisión por omisión, a título de dolo eventual, dentro del proceso que investiga el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2025 en la avenida Mutis, en Bogotá, y que dejó dos motociclistas muertos.

La audiencia de acusación está programada para este jueves a las 4:30 p. m. ante un juez de conocimiento. Según la investigación, el vehículo involucrado se movilizaba a alta velocidad cuando impactó a las víctimas que transitaban por la vía.

De acuerdo con la Fiscalía, Edwin Delgado era el propietario del automotor y se encontraba en la parte trasera del vehículo al momento del siniestro. Paralelamente, las autoridades buscan judicializar a Rubén Romero, señalado de conducir el carro y quien posteriormente habría salido del país. En su caso, la Fiscalía pretende imputar el delito de homicidio culposo.

En el escrito de acusación contra Delgado, la Fiscalía detalla que “durante aproximadamente tres horas y cuarenta y un minutos, el señor Edwin Leonardo Delgado permaneció en el establecimiento dedicado al expendio de bebidas alcohólicas”, lugar en el que compartió parte de ese tiempo con Rubén Guillermo Romero Castillo mientras consumían licor.



El documento también describe las condiciones en las que ambos salieron del establecimiento antes del accidente. “Rubén Guillermo Romero Castillo, aún con una de las botellas en la mano, perdió el equilibrio en un movimiento torpe al intentar subirse al andén”, señala el expediente.

Según la Fiscalía, pese a haber observado directamente el estado de alicoramiento del conductor, Edwin Delgado permitió voluntariamente que condujera el vehículo de placas MKT 407. El escrito sostiene que Delgado, “en su condición de propietario y tenedor del vehículo, decidió voluntariamente cederle la conducción del automotor de placas MKT 407 a Romero Castillo, con quien había estado consumiendo bebidas alcohólicas”.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, aseguró que Edwin Delgado podría enfrentar una condena mínima de 17 años de prisión en caso de ser vencido en juicio.

Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a Edwin Delgado Suministrado

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