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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Por una pelea, conductor de aplicación intentó atropellar a familia con niños en Bogotá

Por una pelea, conductor de aplicación intentó atropellar a familia con niños en Bogotá

En video quedó registrado cómo aceleró el vehículo y se subió al andén, aparentemente con la intención de atropellarlos.

Supuesto conductor de app que habría intentado atropellar a familia
Supuesto conductor de app que habría intentado atropellar a familia
Foto: captura de video Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Un presunto caso de intolerancia se registró en la madrugada de este viernes en el sector de Galerías, en Bogotá, donde, según el relato de un comerciante, un conductor de una plataforma de transporte habría intentado arrollar a su familia, incluidos sus tres hijos menores de edad, luego de una discusión por un servicio solicitado a través de una aplicación.

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De acuerdo con el reporte de El Ojo de la Noche para Mañanas Blu, los hechos ocurrieron hacia las 2:00 a. m., cuando el propietario de un establecimiento comercial salió del sector acompañado de su esposa y sus tres hijos para dirigirse a la localidad de Suba.

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La familia solicitó un vehículo por aplicación y, cuando llegó el conductor, los menores se subieron al carro. Sin embargo, según la versión entregada por el comerciante, el hombre se habría molestado porque, al parecer, la familia tardó en salir.

El conductor les habría dicho que no los llevaría y les pidió que se bajaran del vehículo. Después de que los niños descendieron, se produjo una discusión y el hombre se marchó del lugar.

Conductor habría regresado para arrollar a la familia

Lo que ocurrió después es el hecho más grave de la denuncia. Según el testimonio del comerciante, el conductor habría dado la vuelta a la manzana y, al observar que la familia estaba reunida nuevamente, aceleró el vehículo y se subió al andén, aparentemente con la intención de atropellarlos.

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“Él no tiró a asustarnos ni nada, tiró fue a matarnos”, aseguró el hombre al relatar lo sucedido durante la entrevista con El Ojo de la Noche.

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El comerciante sostuvo que el conductor sabía que en el vehículo habían estado sus tres hijos menores de edad y que otro integrante de la familia estaba a punto de subir cuando ocurrió el presunto ataque.

Según su relato, uno de sus hijos alcanzó a reaccionar y se apartó para evitar ser arrollado. En medio de esa maniobra, pasó otro vehículo que también pudo verse involucrado en el incidente.

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“Menos mal, gracias a Dios mi hijo alcanza a reaccionar”, relató la víctima, quien aseguró que el otro conductor transitaba despacio y que, de lo contrario, también habría podido atropellar a su hijo.

Familia pide respuestas a la plataforma

El comerciante considera que lo ocurrido constituye un intento de homicidio y asegura que está buscando al conductor a través de la plataforma por la que solicitó el servicio.

Según la información recogida, la familia aún esperaba una respuesta de la aplicación para que se esclareciera lo sucedido y se explicara la actuación del conductor. La Policía ya tendría conocimiento del caso.

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Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:

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