Hacienda Bogotá amplía plazo para reportar información exógena por fallas en su plataforma PIDO

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá declaró una nueva contingencia tecnológica por fallas en la plataforma PIDO, utilizada para recibir los reportes de información exógena.

La interrupción, registrada este jueves 15 de octubre, afecta a miles de personas, empresas y entidades obligadas a entregar estos datos para el control de los impuestos distritales.

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La información exógena es un reporte de datos sobre operaciones económicas, ingresos, pagos, retenciones y otras transacciones que la administración distrital utiliza para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Entre los obligados están los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio (ICA) que durante 2025 registraron ingresos brutos iguales o superiores a 3.500 UVT, equivalentes a $174.296.500, además de agentes de retención, entidades públicas y otros sujetos contemplados en la Resolución DDI-024115 de 2026.



Cades y Supercades Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

Según el calendario establecido en esa norma, los reportantes cuyo NIT o documento termina en 2 tenían plazo hasta el jueves 15 de octubre, mientras que para quienes terminan en 3 el vencimiento corresponde al viernes 16 de octubre.

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La contingencia busca evitar sanciones por presentar tarde cuando el incumplimiento se debe a una falla de los servicios virtuales de la administración.

El artículo 3 de la Resolución DDI-014797 de 2023 establece que, en estos casos, la información puede entregarse hasta el día hábil siguiente al restablecimiento del servicio, sin sanción por extemporaneidad, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la norma.

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Esta es la segunda contingencia tecnológica durante el calendario de presentación.

Hacienda reportó una primera falla el martes 13 de octubre y levantó esa contingencia el miércoles 14.

Los afectados deben esperar el anuncio sobre el restablecimiento de PIDO y el levantamiento de la contingencia para establecer el plazo adicional.