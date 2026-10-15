Veeduría pide frenar conciertos en El Campín hasta que la cancha esté apta para el fútbol

La veeduría ciudadana Vercontrol interpuso una acción de tutela para que se suspendan los conciertos y eventos no deportivos que requieran estructuras sobre la cancha de El Campín, hasta que la grama esté en condiciones adecuadas para el fútbol profesional. También solicitó una medida provisional para frenar los montajes y espectáculos programados, empezando por el concierto del próximo 24 de octubre.

La tutela, presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de Vercontrol, está dirigida contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Además, solicita vincular a Sencia S.A.S., concesionario del estadio, y a la Secretaría Distrital de Ambiente. La organización considera que el deterioro afecta los derechos a la recreación, el deporte, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho a un ambiente sano.

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Como medida provisional, la veeduría pide que se suspendan los montajes y conciertos desde la admisión de la tutela y hasta que el juez tome una decisión de fondo. Argumentando que esperar el fallo podría permitir nuevos daños en la cancha.

“La medida es necesaria porque el fallo llegaría después de iniciado el montaje, cuando el daño adicional a la cancha y al recurso natural ya se habría causado. Es además proporcional: el Distrito ya adoptó una medida idéntica en febrero de 2026, los eventos pueden reprogramarse en otros escenarios o fechas, como ocurrió entonces con el Festival Pa' Gozar y Cantar 2.0.”, se lee en la tutela, señalando que para ese entonces, la suspensión se dio luego de que Acolfutpro denunció problemas de drenaje y un evidente deterioro de la cancha.



A la par, Vercontrol pide que la Alcaldía y el IDRD suspendan, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, los eventos que requieran estructuras sobre el terreno de juego, es decir, “conciertos y eventos no deportivos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín”.

Se solicita que la restricción se mantenga hasta que la grama esté apta para el fútbol profesional, condición que deberá acreditarse mediante un concepto técnico de la interventoría, con participación de la Dimayor o de un experto en céspedes deportivos.

Pésimo estado de El Campín // Foto: Dimayor

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La organización también solicita que el IDRD exija a Sencia cumplir su obligación contractual de mantener la cancha, como mínimo, en el estado en que la recibió en octubre de 2024.

Pero también se realizan se pide que ordene a la Secretaría Distrital de Ambiente evaluar los efectos de los conciertos sobre la vegetación, el suelo, el ruido y los residuos, y establecer medidas de recuperación.

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Además, busca que la programación del estadio priorice las actividades deportivas, conforme a la destinación establecida en la escritura pública de donación de 1936.

La preocupación se extiende a los conciertos previstos entre octubre y diciembre: Fonseca, el 24 de octubre; el 31 de octubre, Ryan Castro; el 7 de noviembre, Los Tigres del Norte; el 20 de noviembre, el Festival Megaland; el 21 de noviembre, Juntos de Nuevo y del 4 al 6 de diciembre Karol G.

Y recuerda que El Campín estuvo fuera de servicio para el fútbol entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, por el concierto de BTS, realizado el 2 y 3 de octubre, y los trabajos posteriores de recuperación, razón por la cual el partido de ida de la final de la Liga Femenina de Independiente Santa Fe tuvo que jugarse fuera de Bogotá.

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Vercontrol advierte que los montajes, el peso de las estructuras y el cubrimiento del césped pueden afectar la vegetación, compactar el suelo y perjudicar el drenaje. La veeduría busca que se prevengan nuevos daños y se garantice el uso deportivo del estadio, pero la suspensión de los eventos dependerá de la decisión judicial.