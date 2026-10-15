Más de 18.000 niños en Bogotá tienen pendiente el refuerzo de vacunación a los cinco años

Miles de niños, niñas y adolescentes en Bogotá todavía tienen vacunas pendientes. Entre los principales retos de las autoridades de salud está completar la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y aplicar los refuerzos infantiles, especialmente la dosis contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DPT) a los cinco años.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Salud, con corte al 4 de septiembre de 2026, Bogotá registraba un avance del 38,2 % en la vacunación contra el VPH en niñas de nueve años y del 32,3 % en niños de la misma edad. En el grupo de niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 17 años, el avance era del 10,8 %: de una población de referencia de 532.678 personas, se habían aplicado 57.978 dosis.

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A este panorama se suma que más de 18.000 niños y niñas de cinco años tenían pendiente el refuerzo de la vacuna DPT, que protege contra tres enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización.

La vacunación contra el VPH también representa un desafío a nivel nacional. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Protección Social y el análisis de ACEMI a partir de cifras del Programa Ampliado de Inmunizaciones, al cierre de 2025 el avance frente a la meta de referencia del 95 % fue del 47,9 % en niñas de nueve años, del 38,9 % en niños de esa edad y del 16,9 % en la población de nueve a 17 años.



La vacuna contra el VPH ayuda a prevenir infecciones persistentes relacionadas con diferentes tipos de cáncer, entre ellos el de cuello uterino, ano, pene, vulva, vagina y orofaringe.

Para aumentar la cobertura, el Distrito adelanta una estrategia de vacunación en colegios, en coordinación con las secretarías de Salud y Educación, las instituciones educativas y organizaciones como Abrázame y la Liga Colombiana Contra el Cáncer. La iniciativa busca identificar a los estudiantes con dosis pendientes, orientar a sus familias y facilitar el acceso a los servicios de inmunización.

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El director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Wilson Cubides, señaló que las familias y los colegios cumplen un papel importante para ampliar la protección de niños, niñas y adolescentes y prevenir enfermedades asociadas al VPH.

Como parte de estas acciones, Bogotá se sumará a la Cuarta Jornada Nacional de Vacunación, que tendrá un vacunatón nocturno el viernes 16 de octubre y una jornada central el sábado 17 de octubre. La invitación es a revisar los carnés de vacunación y acudir a los puntos habilitados para completar los esquemas pendientes.

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La convocatoria también está dirigida a las personas mayores de 60 años, las mujeres gestantes y quienes tienen enfermedades crónicas, para que consulten cuáles vacunas necesitan.

Las familias pueden consultar los puntos de vacunación disponibles en la página web de la Secretaría Distrital de Salud.