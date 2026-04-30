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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Procuraduría rechaza instrumentalización de niños en protestas de comunidad indígena embera

Procuraduría rechaza instrumentalización de niños en protestas de comunidad indígena embera

En algunos vídeos sobre las protestas de la comunidad indígena embera en Bogotá se evidenciaría la instrumentalización de menores de edad.

Indígenas usaron a niños en manifestaciones en Bogotá
Indígenas usaron a niños en manifestaciones en Bogotá
Foto: captura de video
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Este miércoles se registraron protestas de la comunidad indígena embera katío en el centro de Bogotá. En algunos vídeos que se conocieron hace algunas horas se ve cómo se habrían utilizado a niños como escudo para enfrentarse al UNDMO. Ante esta situación, la Procuraduría se pronunció rechazando la utilización de menores en estas protestas.

Vea también:

  1. Indígenas usaron a niños en manifestaciones en Bogotá
    Indígenas usaron a niños en manifestaciones en Bogotá
    Foto: captura de video
    Bogotá

    Indígenas usaron a niños como escudo para enfrentarse al Esmad durante protesta en Bogotá

"La autonomía no debe superar los derechos fundamentales de los menores de edad en el marco de sus protestas contra las instituciones, afectando el restablecimiento de derechos y exponiéndolos a todo tipo de vulneraciones”, señaló el Procurador, Gregorio Eljach.

Eljach también pidió la intervención de algunos organismos internacionales, como la Cruz Roja y Unicef. Además, aseguró que estos hechos serán denunciados ante las autoridades.

"La Procuraduría seguirá velando por la defensa de los derechos de los menores de edad a la vida, calidad de vida, ambiente sano, educación, salud, riesgos físicos y emocionales, especialmente frente a las evidencias de mendicidad y trabajo infantil, exposición al alcohol, a las sustancias psicoactivas e instrumentalización", agregó Eljach.

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