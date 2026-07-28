Prográmese: estas son las localidades con cortes de agua en Bogotá el 29 y 30 de julio

Los habitantes de varias localidades de Bogotá deberán prepararse para nuevos cortes de agua programados en el servicio de agua potable este 29 y 30 de julio, debido a los trabajos de mantenimiento y modernización de la red que realizará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Estas interrupciones del servicio en algunos sectores se extenderán por más de 24 horas, hacen parte del cronograma de obras preventivas con el que la entidad busca reducir los riesgos de daños en la infraestructura y garantizar el suministro de agua en los diferentes puntos de la ciudad.

Localidades y barrios que tendrán cortes de agua

Para el miércoles 29 de julio, la suspensión del servicio afectará sectores de Usaquén, Puente Aranda, Kennedy, Suba, Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.



Entre los barrios incluidos en la programación están Los Cedros, Las Margaritas, Los Ejidos, Andalucía Kennedy II, El Tintal II, III y IV, Las Palmas, Nueva Castilla, Osorio II, Sabana Grande, Santa Paz, Tuna Baja, Villa Hermosa y Las Mercedes I, entre otros. Dependiendo del sector, los trabajos iniciarán entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana, con una duración estimada de 24 a 27 horas.

El miércoles 30 de julio, los cortes se trasladarán a sectores de Usaquén, Fontibón, San Cristóbal, Bosa, Barrios Unidos y Suba.

En esta jornada se verán afectados barrios como Santa Bárbara Central, Guadual, Laguna, El Carmen, Las Lomas, Barcelona Sur, San Isidro Sur, Veinte de Julio, El Porvenir, Rionegro y Los Andes, donde las suspensiones también comenzarán entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana, según la zona intervenida.

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La Empresa de Acueducto recomendó a los ciudadanos almacenar únicamente el agua necesaria para las horas en las que estará suspendido el servicio, mantener cerrados los grifos mientras se realizan las obras y hacer un uso responsable del recurso una vez se restablezca el suministro. Asimismo, recordó que los carrotanques estarán disponibles para atender instituciones prioritarias como hospitales y centros de salud.

