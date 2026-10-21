Refuerzan la recolección de basuras en Bogotá con la incorporación de 45 nuevos camiones

La operación de recolección de residuos en Bogotá contará con 45 nuevos camiones que se integrarán a las labores de limpieza de la ciudad.

Los vehículos Mercedes-Benz Atego 3133 fueron entregados por Divemotor a Promoambiental Distrito, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa de este servicio esencial para la ciudad.

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La incorporación de la flota busca responder a las exigencias de las jornadas de recolección, que incluyen recorridos urbanos, paradas frecuentes, arranques constantes y periodos prolongados de trabajo. En estas condiciones, el rendimiento de los vehículos y su integración con los sistemas de compactación son aspectos clave para mantener la continuidad de las rutas y optimizar la operación.

Uno de los elementos destacados de los nuevos camiones es la tecnología Euro 6, diseñada para reducir las emisiones de contaminantes regulados, como los óxidos de nitrógeno y las partículas, frente a tecnologías anteriores.



Esta característica cobra relevancia en Bogotá, donde los vehículos de recolección circulan diariamente por zonas residenciales y comerciales. La reducción de emisiones busca contribuir a una operación con menor impacto contaminante, aunque sus resultados también dependen del mantenimiento y las condiciones de uso de la flota.

La entrega no se limita al suministro de los vehículos. Divemotor también ofrecerá respaldo a Promoambiental Distrito a través de su equipo de posventa, con mantenimiento especializado, disponibilidad de repuestos y asesoría técnica, según los acuerdos establecidos entre las compañías.

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Este acompañamiento busca contribuir a la disponibilidad mecánica de los camiones y responder a las necesidades de una actividad que requiere continuidad para cumplir con la programación de las rutas de recolección.

Según Divemotor, la entrega representa un hito para la compañía y Mercedes-Benz Camiones y Buses en Colombia. La empresa destacó que su participación comprende tanto el suministro de los equipos como el respaldo técnico para una operación fundamental para Bogotá.

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La iniciativa también refleja la importancia de la colaboración entre fabricantes, distribuidores y operadores de servicios públicos, especialmente en actividades que demandan vehículos especializados y soporte permanente.

La recolección de residuos es una actividad esencial para el funcionamiento de la capital, por su relación directa con la limpieza de las calles y la gestión de los desechos producidos por hogares, comercios y otras actividades económicas.

Con la incorporación de los 45 Mercedes-Benz Atego 3133, Promoambiental Distrito suma nuevos equipos a su operación, mientras Divemotor fortalece su presencia en el transporte de carga en Colombia.

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El aporte de esta flota a la prestación del servicio dependerá de su integración en las rutas, su disponibilidad mecánica y el mantenimiento durante las jornadas de trabajo.