Restaurantes de zonas afectadas por el terremoto llegan a festival gastronómico en Bogotá.

Restaurantes provenientes de zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto participan este fin de semana en BogotáEats a Cielo Abierto, un festival gastronómico que se realiza del 16 al 18 de octubre en el Parque Museo El Chicó, en Bogotá.

De acuerdo con los organizadores, establecimientos de Cali, Pereira, Roldanillo y Quindío fueron invitados sin costo de stand ni hospedaje y podrán conservar el 100 % de los ingresos obtenidos durante los tres días, con el objetivo de apoyar la recuperación de sus negocios.

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La selección se realizó mediante una convocatoria abierta en redes sociales, complementada con contactos en las regiones afectadas para identificar negocios que necesitaran apoyo. Asimismo, Alejandro Escallón, director general de BogotáEats, explicó que realizaron una búsqueda entre establecimientos de diferentes territorios golpeados por la emergencia.

Entre los invitados mencionados por la organización están Da Luccia, de Pereira; Sabor Pacífico, con cocineras tradicionales vinculadas al Festival Petronio Álvarez, y Sexto Vento, de Roldanillo, Valle del Cauca.



Según Escallón, en Roldanillo la disminución del turismo ha reducido las ventas de algunos establecimientos, mientras que uno de los negocios invitados de Pereira sufrió daños estructurales en su terraza y bodega. En el caso de las cocineras tradicionales del Pacífico, su participación también busca abrir un nuevo espacio de comercialización después de que este año no se realizara el Festival Petronio Álvarez, una de sus fuentes habituales de ingresos.

El festival reúne además a restaurantes y chefs de Bogotá, junto con propuestas de postres y una zona dedicada a preparaciones picantes. En total, la organización proyecta recibir cerca de 30.000 asistentes durante los tres días y generar entre 1.500 y 1.800 empleos temporales.

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Uno de los proyectos que empieza como piloto contempla recaudar recursos para procesos de reconstrucción rural y desarrollar talleres con las comunidades, en los que se entregarían materiales y conocimientos para que los propios habitantes participen en la recuperación de sus viviendas.

BogotáEats a Cielo Abierto se lleva a cabo en el Parque Museo El Chicó y continuará hasta este domingo 18 de octubre. Las entradas individuales tienen un costo de $24.000 más el cargo por servicio, mientras que los menores de ocho años podrán ingresar sin costo durante la jornada familiar del domingo.