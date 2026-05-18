Revelan preocupante dato sobre la desaparición de Yulixa Toloza: ¿la dejaron en un río?

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza sigue despertando preocupación en Bogotá. Mientras las investigaciones avanzan por el caso de la mujer de 52 años, familiares y personas cercanas a la estilista emprendieron búsquedas por cuenta propia en distintos sectores de la ciudad ante la falta de respuestas.

Yulixa fue vista por última vez luego de someterse a un procedimiento estético de lipólisis en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia.

Con el paso de los días, nuevas versiones y movimientos sospechosos alrededor del caso incrementaron la preocupación de sus allegados.

Familiares buscan pistas cerca del río Tunjuelito

Una de las revelaciones que más inquietud generó tiene que ver con la búsqueda adelantada en las inmediaciones del río Tunjuelito, específicamente en el sector de Timiza.

De acuerdo con declaraciones entregadas por una amiga de la mujer a varios medios, personas cercanas a Yulixa decidieron concentrar las búsquedas en este lugar debido a supuestos movimientos que relacionarían al spa con esa zona.

“Un grupo de amigas comenzamos la búsqueda por el sector del río Tunjuelito”, relató una de las personas cercanas a Yulixa.

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Según testimonios conocidos durante el caso, el establecimiento estético habría funcionado anteriormente cerca de ese punto del sur de Bogotá, razón por la cual decidieron inspeccionar los alrededores.

Caso de Yulixa Toloza sigue rodeado de dudas

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Las investigaciones preliminares también apuntan a varios movimientos sospechosos ocurridos la noche del 13 de mayo, fecha en la que desapareció la mujer.

Familiares denunciaron que desde el celular de Yulixa se enviaron mensajes que aparentaban normalidad, pese a que, según sus allegados, ella no estaba en condiciones físicas de comunicarse.

Además, versiones conocidas durante la investigación señalan que la propietaria del centro estético habría abandonado el lugar cargando varias maletas horas después del procedimiento.

Policía continúa con la investigación en Bogotá

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza generó debate sobre las denuncias relacionadas con centros estéticos clandestinos en la ciudad.

Hasta el momento, la Policía Nacional de Colombia confirmó que el caso sigue bajo investigación y que continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido en el establecimiento ubicado en Venecia.