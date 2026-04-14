Revelan video del momento exacto de violento atraco que dejó un guardia herido en Bogotá

Sobre las 4:00 de la tarde de este martes, 14 de abril, se registró violento atraco en el interior de un establecimiento comercial en el barrio Palermo en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, que dejó a un guardia de un carro de valores lesionado tras el enfrentamiento con los atracadores.

Blu Radio conoció el video del momento exacto en que se produjo este enfrentamiento entre guardias y atracadores. Los dos hombres ingresaron antes que el personal del carro de valores y, según se ve en el clip, disimularon ser dos comprados de la tienda a la espera de que ingresaran con el maletín con dinero.

Una vez los guardias ingresaron con el maletín para hacer el trabajo en el cajero, los dos hombres actuaron de manera violenta y golpearon a uno de ellos, dejándolo lesionado. Desafortunadamente todo sucedió rápidamente y lograron escapar del sitio con el bolso lleno de dinero.

Hieren a guardia en atraco en Bogotá // Foto: suministrada

"En horas de la tarde, en el barrio Palermo, localidad de Teusaquillo, se presenta un hecho de hurto. Los hechos acontecen en un establecimiento de comercio donde dos delincuentes ingresan y mediante la modalidad atraco intimidan a dos guardas pertenecientes a una empresa de valores, hurtándose una maleta. Uno de ellos resulta lesionado en la cabeza con un elemento contundente", indicó el teniente coronel Andrés Melenje, comandante Estación de Policía Teusaquillo.



Afortunadamente, según las autoridades, el guardia herido se encuentra fuera de peligro y activaron un plan en la zona para dar pronto con los responsables de este hecho en la localidad de Teusaquillo.