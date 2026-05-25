Se conocen nuevos detalles del cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel

Nuevos detalles se conocen sobre el caso de Kevin Santiago Ángel Garzón, el profesor reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo en Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado este lunes, 25 de mayo, en la localidad de Kennedy.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el crimen y pidió acelerar las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de la muerte del docente.

X: @CarlosFGalan

¿Qué le pasó al profesor?

Según la información conocida hasta el momento, el cuerpo del profesor fue encontrado el viernes 22 de mayo en el barrio Tintal, en Kennedy, la misma localidad donde había sido reportada su desaparición. Sin embargo, debido al estado en el que se encontraba el cadáver, las autoridades tardaron varios días en confirmar oficialmente su identidad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo de Kevin Santiago Ángel estaba incinerado, situación que obligó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación a adelantar labores forenses e investigativas para lograr establecer plenamente que se trataba del docente desaparecido.



Caso Kevin Santiago Ángel Foto: suministrada

El CTI había activado desde el primer momento el mecanismo de búsqueda urgente tras la denuncia presentada por familiares y allegados del profesor. Durante varios días, su madre, hermanos y amigos realizaron plantones y jornadas públicas exigiendo respuestas sobre su paradero.

En medio de esas manifestaciones de angustia e incertidumbre, finalmente se confirmó el doloroso desenlace que hoy enluta a la comunidad educativa y a sus seres queridos.

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Además del pronunciamiento del alcalde Galán, también se conoció un comunicado de Alianza Educativa, institución que expresó su rechazo frente a la muerte de quien describieron como un compañero y docente muy querido.



Primeras capturas

Las autoridades avanzan ahora en la investigación para esclarecer lo ocurrido. Según la información conocida, ya habría dos personas capturadas que están siendo investigadas por su posible participación en el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre la muerte del docente Kevin Santiago Ángel, quien había desaparecido en Bogotá hace cinco días. Esto es lo que se sabe y lo que dijo.



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Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y adelantando las indagaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el homicidio y establecer las responsabilidades correspondientes.