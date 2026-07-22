Secuestradores pinchaban llantas para atracar y llevarse carros en entrada a Bogotá: los capturaron

Lo que comenzó como una aparente ayuda por una llanta pinchada terminó en un violento secuestro y atraco en los accesos a Bogotá. Tres ciudadanos venezolanos fueron capturados en las últimas horas, señalados de integrar una peligrosa banda que interceptaba conductores en la vía entre Chipaque y Bogotá para despojarlos de sus pertenencias y de sus vehículos.

El caso se conoció luego de que varias personas pidieran ayuda tras sufrir el pinchazo de una llanta cuando transitaban por el municipio de Chipaque, en límites entre Cundinamarca y Bogotá. Según la investigación, tres hombres que se movilizaban en motocicletas aprovecharon la situación para abordarlos y, mediante intimidaciones y agresiones físicas, obligarlos a permanecer dentro de la camioneta en la que se movilizaban.

Las víctimas denunciaron que fueron golpeadas, mantenidas en contra de su voluntad y trasladadas por distintos sectores mientras los delincuentes les robaban sus pertenencias, entre ellas los teléfonos celulares. Con esos mismos dispositivos, los criminales contactaron a familiares de las víctimas para exigir dinero a cambio de su supuesta liberación, en un intento por obtener una segunda ganancia del crimen.

Mientras se desarrollaban patrullajes en los sectores de Los Soches y El Boquerón, en la localidad de Usme, policías detectaron una camioneta y dos motocicletas cuyos ocupantes reaccionaron de manera sospechosa al notar la presencia policial. Paralelamente, la Central de Radio alertó sobre el secuestro y el hurto denunciados horas antes, lo que permitió relacionar ambos hechos y desplegar un operativo de búsqueda.



Las labores de rastreo llevaron al rescate de las víctimas, quienes fueron encontradas abandonadas en el sector de El Boquerón. Allí relataron que habían sido retenidas contra su voluntad, amenazadas, agredidas físicamente y despojadas tanto de sus pertenencias como de la camioneta en la que viajaban.

Poco después, las víctimas reconocieron a los tres hombres que ya habían sido interceptados por los policías como los presuntos responsables del secuestro y del robo, por lo que fueron capturados en el lugar.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron la camioneta robada e inmovilizaron las dos motocicletas que, al parecer, eran utilizadas para ejecutar los asaltos. Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de secuestro y hurto.

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Las autoridades investigan si esta estructura estaría relacionada con otros casos ocurridos en los corredores de ingreso a Bogotá, bajo la modalidad de pinchar llantas para obligar a los conductores a detenerse y convertirlos en víctimas de robos o secuestros exprés.