Taxistas y con antecedentes: estos son los criminales detrás del asesinato de Neil Felipe Cubides

El asesinato del profesor Neil Felipe Cubides Ariza conmocionó a Bogotá no solo por la brutalidad del crimen, sino por los detalles que han surgido en la investigación judicial. Las autoridades revelaron que detrás del homicidio estaría una estructura delincuencial dedicada al “paseo millonario”, integrada en parte por conductores de taxi con antecedentes judiciales.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, los responsables pertenecerían a una banda conocida como “Los Kamaleones”, señalada de cometer múltiples delitos bajo esta modalidad en la capital del país. El caso ha reavivado el debate sobre la inseguridad en Bogotá, las fallas del sistema judicial y los controles en el servicio de transporte público.

‘Los Kamaleones’: la ruta del crimen y perfiles detrás de la banda que asesinó a Neil Felipe Cubides

Un crimen que sacudió a Bogotá

La noche del crimen, Cubides salió de la Clínica Country alrededor de las 10:05 p. m., después de acudir al centro médico por un tema de salud relacionado con su hijo. Tras abandonar el lugar, abordó un taxi que, según las autoridades, hacía parte de la red criminal que posteriormente lo atacó.

Durante aproximadamente 39 kilómetros de recorrido, el profesor habría sido retenido por los delincuentes, quienes lo sometieron a agresiones y lo asesinaron mediante asfixia mecánica. Posteriormente, los responsables incineraron su cuerpo en zona rural de Usme con el objetivo de eliminar evidencia del crimen.



Las autoridades lograron reconstruir el recorrido gracias a cámaras de seguridad, análisis de datos y rastros biológicos encontrados en los vehículos, lo que permitió identificar a los sospechosos y vincularlos con el homicidio.

Neil Felipe Cubides

Los presuntos responsables: taxistas y miembros de “Los Kamaleones”

La Fiscalía identificó a cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal. Según las investigaciones, tres de ellos estaban registrados como conductores de taxi en Bogotá. Entre los capturados se encuentra alias “Cabezón”, señalado como el conductor del taxi en el que abordó la víctima y quien habría sido clave en la selección de las personas a atacar. También figuran alias “Pipo” y “Chirri”, quienes habrían participado directamente en la intimidación y el sometimiento de la víctima dentro del vehículo.

El cuarto integrante sería alias “Pecueca”, presuntamente encargado de conducir un automóvil de apoyo, coordinar el seguimiento y realizar las transacciones con el dinero robado. Según la investigación, fue quien compró la gasolina utilizada para incinerar el cuerpo del profesor. Las autoridades señalaron que todos los implicados contaban con antecedentes por delitos como hurto, lesiones personales, secuestro y violencia intrafamiliar, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un grupo con experiencia en actividades criminales.

Ruta usada por criminales que asesinaron al profesor Neil Felipe Cubides Foto: Fiscalía

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Fallas del sistema judicial

Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó que uno de los presuntos responsables había sido capturado previamente por un caso de paseo millonario, pero recuperó su libertad por vencimiento de términos. “Uno de estos individuos, un mes antes de asesinar al profesor Cubides, había sido liberado por vencimiento de términos después de que la Policía Metropolitana lo capturó por paseo millonario”, afirmó Restrepo.

El funcionario señaló que este tipo de situaciones evidencia debilidades estructurales en el sistema de justicia colombiano, especialmente en la capacidad investigativa de la Fiscalía: “Hay fiscales que tienen hasta 3.000 procesos. Es un asunto de recursos y de capacidad de investigación”, explicó.

Según Restrepo, el problema no se limita a la falta de personal, sino también a la necesidad de fortalecer los equipos de criminalística, los recursos técnicos y la coordinación institucional para lograr condenas efectivas.



Infiltración en el servicio de taxi

Uno de los aspectos que más preocupación ha generado entre los ciudadanos es que tres de los cuatro capturados eran taxistas certificados, afiliados a empresas de transporte en la ciudad. Para el secretario de Seguridad, este hecho demuestra que existen debilidades en los sistemas de control del sector.

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“Los sistemas de control para la prestación de algunos servicios son realmente débiles. El gremio del taxi debe imponerse medidas para evitar la infiltración de criminales”, aseguró Restrepo. El funcionario destacó que, aunque la mayoría de los taxistas son trabajadores honestos, las empresas del sector deben fortalecer los procesos de verificación de antecedentes y controles de seguridad para garantizar la confianza de los usuarios.

Alias Chirri y Pipo, capturados por el crimen del profesor Neil Felipe Cubides Foto: Fiscalía

Más víctimas bajo la misma modalidad

Las autoridades también investigan si “Los Kamaleones” estarían vinculados con al menos ocho casos adicionales de paseo millonario en Bogotá.

De acuerdo con las pesquisas, la estructura criminal generaba ingresos ilegales cercanos a 200 millones de pesos mensuales, lo que evidencia el alcance de la organización y su nivel de operación dentro de la ciudad.

El caso del profesor Cubides se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad urbana y de los desafíos que enfrenta el sistema judicial para evitar que delincuentes reincidentes regresen a las calles.

Mientras el proceso judicial avanza y los capturados permanecen en prisión, las autoridades continúan investigando si hay más personas involucradas en la red criminal. El objetivo, según la Fiscalía, es esclarecer completamente el caso y garantizar que los responsables respondan ante la justicia por uno de los crímenes más impactantes registrados recientemente en la capital colombiana.