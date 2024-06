Testigo del robo a una mujer en Bogotá relató el angustiante momento: “Me apuntaron con el arma”

El pasado 5 de junio, alrededor de las 4:53 de la tarde en el barrio La Soledad de Bogotá, una mujer fue víctima de un violento atraco por parte de dos delincuentes, quienes la arrastraron por el piso varios metros para despojarla de sus pertenencias.

Ante los gritos de angustia de la mujer, los vecinos del sector salieron a verificar lo que estaba sucediendo, pero cuando intentaron ayudarla, notaron que los dos hombres estaban armados con pistolas.

En los videos registrados por las cámaras de seguridad del sector, se evidenció que los sujetos abordaron a una pareja que se desplazaba en un carro blanco, cuando estos se bajaron para verificar si el vehículo estaba pinchado. Los delincuentes atacaron a la mujer, quien se resistió al robo y fue arrastrada con violencia por el piso.

Janeth Montaña, una de las testigos del atraco, habló con Noticias Caracol e indicó que cuando ella salió de la institución donde trabaja, por los gritos de ayuda de la víctima, vio a la mujer tirada en el piso con los dos sujetos sobre ella.

"Uno de ellos me apuntó con el revólver, ahí me fijé que estaba armado, me devolví a pedirle a mis alumnas que llamaran a la Policía", relató Janeth, recordando el momento en el que intentó ayudar a la mujer.

En la escena, había otros dos sujetos en moto que estaban esperando a los delincuentes, quienes, en medio de la huida, sacaron un paquete del baúl del carro y se subieron a las motocicletas.

Al parecer, los delincuentes estaban siguiendo a la pareja porque habían realizado el retiro de una gran cantidad de dinero; sin embargo, lo depositaron en la misma entidad bancaria antes de salir del centro comercial.

Vea el relato completo acá: