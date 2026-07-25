Tome nota: estos son los cierres por la Media Maratón de Bogotá

Este domingo, Bogotá se convertirá nuevamente en el epicentro del running con la edición 26 de su emblemática Media Maratón (mmB), un fenómeno cultural y deportivo que reunirá a corredores de más de 60 países. Con la participación confirmada de atletas élite y aficionados, la Administración Distrital ha diseñado un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) integral para mitigar el impacto en la movilidad, garantizando que tanto los 41.000 competidores como los habitantes de la ciudad puedan desplazarse de manera segura durante la jornada.

Con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, la carrera iniciará sus actividades principales en el entorno del Parque Metropolitano Simón Bolívar, lugar que servirá como punto de partida y meta para ambas categorías.

El recorrido de los 21 kilómetros, iniciará a las 8:30 de la mañana con un trayecto que llevará a los corredores hacia el norte por las carrera 15 y la Séptima, alcanzando su punto más septentrional en la calle 150, para luego emprender el regreso por la Avenida NQS y la calle 53 hasta el Parque Simón Bolívar.

20K de la Media Maratón de Bogotá 20K de la Media Maratón de Bogotá

Por su parte, la categoría de 10 kilómetros comenzará a las 10:00 de la mañana recorriendo sectores cercanos al estadio El Campín y la Universidad Nacional antes de retornar al punto de meta. En ambos casos, las salidas se realizarán de forma escalonada cada ocho minutos para organizar el flujo de los corredores.

Para facilitar el montaje y desarrollo de la competencia, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció cierres totales y parciales en corredores estratégicos. Algunos de los cierres más significativos comenzarán el sábado 25 de julio desde el mediodía afectando la carrera 60 (entre calles 63 y 53) y la calle 63 (entre carreras 60 y 68).

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Durante el domingo 26, vías principales como la Carrera Séptima, la Calle 26, la Avenida NQS y la Calle 72 presentarán restricciones totales o parciales en horarios que oscilan entre las 7:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

10K de la media maratón de Bogotá Alcaldía de Bogotá

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía programar sus viajes con antelación y utilizar las vías que permanecerán habilitadas para el tránsito vehicular.

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Entre los corredores que servirán como rutas alternas destacan:



Carrera 30 (sentido sur - norte).

Avenida Boyacá, Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali.

Calle 80, Calle 13 y Calle 100.

Avenida Circunvalar y Avenida de las Américas.

La apertura de las vías se realizará de manera gradual conforme avance el último grupo de corredores.