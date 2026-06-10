Transmilenio cambia las rutas al Aeropuerto El Dorado: así funcionarán

Para muchos, viajar hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado en transporte público puede convertirse en un dolor de cabeza. En muchos casos, desplazarse con maletas pesadas y realizar varios transbordos resulta incómodo. Ante ello, TransMilenio confirmó modificaciones en las rutas que conectan con la terminal aérea.

El sistema informó que se realizarán ajustes en los servicios que operan desde y hacia el Portal El Dorado, uno de los puntos más estratégicos de la movilidad en Bogotá debido a su conexión con el principal aeropuerto de Colombia.

La medida busca facilitar los desplazamientos de quienes diariamente viajan hacia el aeropuerto, así como de trabajadores, estudiantes y pasajeros que utilizan este corredor para movilizarse por distintos sectores de la ciudad. Con estos cambios se espera ofrecer más opciones de conexión, optimizar los tiempos de viaje y mejorar la integración entre servicios troncales, zonales y alimentadores.

Cambios en TransMilenio para llegar al Aeropuerto El Dorado

Dentro de la oferta disponible para los usuarios se mantienen varios servicios troncales que conectan distintos puntos de Bogotá con el Portal El Dorado.

Entre las rutas destacadas se encuentran:



BK16.

BK23.

GK43.

HK54.

LK10.

Ruta Fácil 1 – Universidades.

A estas alternativas se suman nuevos servicios zonales que circulan por la calle 26 y fortalecen la conexión con el aeropuerto y sectores cercanos.

Las rutas zonales disponibles son:



Dual KM86.

KH317.

CG147.

KC321.

KC315.

P500.

BK903.

BK905.

G502.

También continuará operando el alimentador 16-14 Aeropuerto, diseñado para facilitar el acceso directo a la terminal aérea desde el sistema integrado.

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Aeropuerto El Dorado // Foto: AFP

Cómo llegar al Aeropuerto El Dorado desde el Portal El Dorado

Uno de los principales objetivos de estos cambios es mejorar la conectividad entre diferentes zonas de Bogotá y el Aeropuerto El Dorado. Si bien no existe una ruta troncal que ingrese directamente a la terminal, los usuarios pueden aprovechar varias alternativas de conexión mediante los servicios zonales y alimentadores.

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Entre las opciones más utilizadas se encuentra la ruta KM86, así como el servicio alimentador 16-14 Aeropuerto, que permiten completar el trayecto, aunque la elección depende del punto de origen y de la demanda del sistema.

Con estos cambios, TransMilenio busca distribuir mejor los flujos de pasajeros y ofrecer desplazamientos más eficientes para quienes utilizan este corredor.

Recomendaciones para usuarios de TransMilenio

La entidad recordó la importancia de tener personalizada la tarjeta TuLlave para aprovechar los beneficios del sistema.

Entre las principales ventajas están:

Realizar transbordos sin costo adicional.

Disfrutar de una ventana de integración de hasta 2 horas y 5 minutos.

Reducir gastos en los desplazamientos diarios.

Además, TransMilenio recomendó utilizar la aplicación TransMiApp, disponible para dispositivos Android y iPhone.

A través de esta herramienta los usuarios pueden:



Consultar el saldo de la tarjeta.

Revisar horarios y recorridos.

Ubicar puntos de recarga.

Realizar recargas virtuales.

Con estas novedades, el sistema busca que los viajes hacia el Aeropuerto El Dorado sean más ágiles y cuenten con más alternativas de movilidad para bogotanos y visitantes.