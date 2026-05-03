TransMilenio desactivaría tarjetas TuLlave: no habría derecho a reembolso por este motivo

Para millones de bogotanos, usar la tarjeta TuLlave hace parte del día a día. Con ella, los usuarios de TransMilenio pueden hacer transbordos y pagar los viajes en buses troncales y zonales. Sin embargo, en varias situaciones el plástico puede quedar inhabilitado y el saldo simplemente se pierde.

Ahora, el panorama vuelve a generar preocupación luego de que se revelaran las condiciones en las que TransMilenio y Recaudo Bogotá pueden desactivar la tarjeta. El punto que más inquieta tiene que ver con las tarjetas que no se encuentran personalizadas o que son consideradas de uso irregular, y en esos casos el reembolso no es posible.



TransMilenio desactiva tarjetas TuLlave

De acuerdo con lo revelado por el sistema de transporte de Bogotá, hoy existen tres razones por las que una tarjeta puede entrar en la lista negra y dejar de funcionar.



Que la tarjeta no esté personalizada y el usuario la reporte como perdida o extraviada.

Que tenga cinco años o más desde su expedición y complete al menos dos años sin ningún uso.

Que se detecte un uso irregular en tarjetas con beneficios, como préstamo, venta o uso indebido de pasajes gratis.

Estas condiciones están contempladas en el manual del usuario del Sistema TransMilenio. Allí se explica que las tarjetas que entran en lista negra son aquellas que han sido reportadas como extraviadas, bloqueadas por seguridad o con inconsistencias en su utilización.

Tarjeta TuLlave de TransMilenio Foto: Blu Radio

Tarjetas TuLlave no reciben reembolso

Uno de los puntos que más genera dudas tiene que ver con el dinero que está cargado. La explicación oficial es sencilla: si la tarjeta no está personalizada, el sistema no tiene cómo identificar al dueño del saldo.



Eso fue lo que ocurrió en 2024 con un ciudadano que reportó su tarjeta, la cual quedó inactiva pese a tener dinero cargado. La respuesta de la Contraloría de Bogotá, de acuerdo con la información entregada por TransMilenio, fue que sin datos del usuario no hay manera de devolver el valor recargado.

En la práctica, esto afecta principalmente a quienes usan la tarjeta básica, que no está ligada a nombre, documento ni beneficios adicionales.



Cómo evitar que la tarjeta sea inhabilitada

En TransMilenio existen ocho tipos de tarjeta TuLlave, desde la básica hasta modalidades que incluyen subsidios para personas mayores, ciudadanos del Sisbén o personas con discapacidad.

Para evitar inconvenientes, el consejo más útil es personalizar la tarjeta y usarla de manera periódica. Además, la entidad recomienda no prestar ni vender viajes cuando se trate de tarjetas que cuentan con beneficios.

