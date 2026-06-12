TransMilenio estrenó nuevas sillas aguamarina: estos usuarios tendrán prioridad para usarlas

Los usuarios de TransMilenio comenzarán a notar un cambio llamativo al abordar algunos de los nuevos buses eléctricos que ya circulan por Bogotá: además de las tradicionales sillas azules preferenciales, ahora aparecerán puestos de color aguamarina.

La incorporación de estas sillas hace parte de la renovación de la flota anunciada por el Distrito. Según las autoridades, entre 2026 y 2027 entrarán en operación 711 nuevos buses eléctricos, tanto para servicios troncales como zonales. De ese total, 68 vehículos ya fueron integrados a TransMiZonal y cuentan con esta nueva medida orientada a fortalecer la inclusión y la accesibilidad.

¿Quiénes pueden usar las nuevas sillas aguamarina de TransMilenio?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, estos asientos están destinados a los llamados "viajes de cuidado".

Es decir, podrán ser utilizados de manera preferencial por las personas cuidadoras que acompañan, asisten o brindan apoyo a quienes requieren ayuda durante sus desplazamientos en el sistema.



Nuevas sillas aguamarina de TransMilenio. Foto: TransMilenio

La iniciativa reconoce el papel que desempeñan quienes cuidan a adultos mayores, personas con discapacidad, niños o ciudadanos con condiciones especiales, entendiendo que también necesitan viajar en condiciones más seguras y cómodas.

El Distrito explicó que el propósito de esta medida es visibilizar el trabajo de cuidado y garantizar que quienes ejercen esta labor cuenten con espacios adecuados durante sus recorridos diarios.

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Nuevos buses eléctricos con más tecnología y accesibilidad

Sin embargo, la llegada de los nuevos vehículos no solo representa un cambio en el color de algunas sillas. La nueva flota eléctrica incorpora una serie de innovaciones diseñadas para mejorar la experiencia de viaje de millones de usuarios.

Entre las características más destacadas se encuentran:



Conexión gratuita a internet mediante WiFi.

Puertos USB para la carga de dispositivos móviles.

Mayor cantidad de sillas preferenciales azules, dependiendo de la capacidad del vehículo.

Espacios adaptados para personas en silla de ruedas y coches para bebés.

Asientos con dimensiones ampliadas para madres lactantes.

Zonas habilitadas para animales de asistencia.

Pasamanos texturizados que facilitan su ubicación.

Manillas de agarre distribuidas en todas las sillas.

Pantallas informativas para los pasajeros.

Parlantes internos para anuncios del sistema.

Cámaras de vigilancia al interior y exterior de los buses.

Cámara para el conductor con tecnología capaz de detectar signos de somnolencia, uso del celular o hábitos como fumar.

Cámaras delantera y trasera.

Botón de pánico para reforzar la seguridad.

Hoy a las 3:30 a.m., Bogotá empezó a moverse diferente ⚡💚



Los primeros buses eléctricos ya salieron a rodar por la ciudad

más silenciosos, más cómodos y con cero emisiones en cada viaje 🌱



Y esto apenas comienza…

No es solo transporte, es desarrollo, empleo y nuevas… pic.twitter.com/79LUboDLAL — TransMilenio (@TransMilenio) April 1, 2026

María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, aseguró que estas apuestas responden a la necesidad de adaptar el transporte público a las dinámicas actuales de la ciudad.

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"Esto hace parte de nuestras apuestas para mejorar integralmente la experiencia de los usuarios de TransMilenio, con cada vez mejores tecnologías y tipologías de vehículos que se adaptan a las necesidades cambiantes de la ciudad, aumentan la accesibilidad e inclusividad, reducen nuestro impacto ambiental y ratifican el liderazgo de Bogotá en transporte público, siempre innovando para mejorar el servicio", afirmó.

Otro de los beneficios de esta nueva generación de buses está relacionado con el confort. Al funcionar con motores eléctricos, los vehículos eliminan gran parte del ruido característico de los buses tradicionales, lo que reduce la fatiga tanto para los operadores como para los pasajeros.

Además, los motores fueron ubicados en la parte trasera de los automotores, una modificación que evita el incremento de temperatura en la cabina del conductor, una situación que afectaba a quienes operaban algunas unidades antiguas.