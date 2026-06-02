TransMilenio reveló importante cambio en la AutoNorte: obra obliga a reestructurar la operación

La movilidad en el norte de Bogotá tendrá un importante cambio para miles de usuarios de TransMilenio. El Distrito dio a conocer la entrega de las ampliaciones de las estaciones Calle 187 y Terminal, ubicadas en la troncal Autopista Norte, una obra que busca reducir la congestión que afecta esa zona de la ciudad, lo que permitirá reorganizar varias rutas que circulan por este corredor vial de la capital.

La obra llega en un momento en el que la demanda de pasajeros sigue creciendo en la Autopista Norte, uno de los ejes con mayor movimiento al interior del sistema. De acuerdo con las autoridades, los trabajos permitirán optimizar la operación y fortalecer la conexión con otros corredores de transporte masivo.

TransMilenio anuncia cambios en la Autopista Norte

La principal novedad para TransMilenio es la ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal, que pasaron de tener cerca de 874 metros cuadrados a más de 2.600 metros cuadrados de espacio disponible para los usuarios.



De hecho, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la intervención incluyó la construcción de cuatro nuevos vagones, pasarelas de conexión, ampliaciones de estructuras existentes y cerca de un kilómetro de vías nuevas para la operación de TransMilenio.

De acuerdo con el director del IDU, Orlando Molano, también se instalaron más de 1.500 pilotes que buscan garantizar la estabilidad del terreno en el que se levantarán nuevas estructuras.

La ampliación busca responder a lo que es el incremento de pasajeros que día a día utilizan este sector del sistema y que, usualmente, en horas pico sufría por los altos niveles de congestión.

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El cierre se da para que los buses de TransMilenio transiten por los carriles mixtos. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Así funcionarán las rutas en las estaciones Calle 187 y Terminal

Con la llegada del cuarto vagón, TransMilenio cambió la ubicación de varias rutas para optimizar los tiempos de abordaje, así como la circulación de los pasajeros.

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La distribución quedó de la siguiente manera:

Vagón 1: 8, D55 y G11.

Vagón 2: K16 y L18.

Vagón 3: B16, B18 y B55.

Vagón 4: 8 y B11.

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, aseguró que esta intervención permitirá mejorar la experiencia de viaje de más de 21.000 usuarios que utilizan diariamente estas estaciones.

Adicionalmente, la puesta en operación de las rutas D55 y B55 contribuirá a fortalecer la conexión entre la troncal Norte y la troncal de la calle 80.

Obras en la Autopista Norte avanzan en Bogotá

Los trabajos en el corredor vial van más allá de la ampliación de estaciones. Desde mayo de 2026 también avanzan las labores de mantenimiento y conservación de los puentes peatonales ubicados sobre la Autopista Norte con calles 187 y 191.

Las intervenciones abarcan más de 3.200 metros cuadrados de infraestructura y cerca de un kilómetro de estructuras peatonales que seguirán funcionando mientras se ejecutan las obras.

De acuerdo con el Distrito, estas labores tienen la intención de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y funcionalidad para los miles de ciudadanos que utilizan este corredor vial. Según confirmó el IDU, la intención es concluir estas obras en el tercer trimestre de 2026, dándole un mayor impulso a la movilidad en el norte de Bogotá.