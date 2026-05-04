TransMilenio hoy: estaciones cerradas en la Caracas por protestas este 4 de mayo

Un grupo de 40 víctimas del conflicto armado bloquea la intersección de la avenida Caracas con Primera de Mayo, en Bogotá, debido presunto al incumplimiento en el pago de giros económicos por parte de la Unidad para las Víctimas. La protesta, que inició en las primeras horas de la tarde, afecta la movilidad de más de 22.000 usuarios del sistema de transporte masivo.

La movilización ciudadana está conformada por aproximadamente 40 personas, entre las que se encuentran adultos mayores, menores de edad y ciudadanos en condición de discapacidad. Según los manifestantes, la vía de hecho responde a la falta de desembolso de recursos por parte de la entidad adscrita al Gobierno nacional. Los ciudadanos exigen soluciones inmediatas ante la precariedad económica que enfrentan por la ausencia de estos pagos institucionales.



Afectación en TransMilenio y cierres de estaciones hoy 4 de mayo

A las 01:48 p.m., el reporte de movilidad indica que 22.856 usuarios han resultado afectados por los bloqueos. Ante la imposibilidad de transitar por el punto crítico, la flota troncal de TransMilenio ejecuta desvíos por la calle 27 al oriente, la carrera décima al norte y la calle 6 al occidente para retomar el trazado original.

Debido a la persistencia de la protesta, las estaciones Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo se encuentran fuera de servicio de manera indefinida. Por su parte, el servicio KH54 mantiene su operación desviada por la carrera décima y la calle 26 en ambos sentidos para garantizar la conectividad de los pasajeros hacia el centro y norte de la capital.