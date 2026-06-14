Tres personas fueron capturadas tras persecución en Bogotá: se movilizaban en una camioneta robada

Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, los uniformados acudieron al lugar tras recibir información de residentes del sector sobre la actitud sospechosa de las personas que permanecían dentro de una camioneta vino tinto. Al intentar realizar una requisa, los ocupantes habrían reaccionado violentamente e intentaron escapar.

Según el mayor Jhon Barrera, comandante encargado de la Estación de Policía de San Cristóbal, durante la intervención se registró un ataque contra los uniformados, pues las personas dentro del vehículo intentaron arrollar a los policías.

“Uno de los ocupantes descendió con un arma de fuego y realizó varios disparos contra los uniformados, por lo que se hizo necesario hacer uso de las armas de dotación, logrando la captura de dos hombres y una mujer. De igual manera, se pudo establecer que este vehículo estaría involucrado en un intento de hurto en la localidad de Barrios Unidos”, señaló el mayor Barrera.

Tras controlar la situación, las autoridades capturaron a los dos hombres y la mujer que se movilizaban en la camioneta. Sin embargo, había una cuarta persona durante el procedimiento, quien logró huir por una zona boscosa cercana y ahora es buscada por las autoridades.



Las primeras investigaciones permitieron establecer que la camioneta en la que se desplazaban los implicados tenía un reporte vigente por robo y que las placas estaban alteradas para evitar controles y su plena identificación.

Además, las autoridades indicaron que uno de los capturados presenta antecedentes judiciales por el delito de hurto. Los tres detenidos deberán responder por los delitos de receptación, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer si la camioneta vino tinto habría estado involucrada en otros hechos delictivos registrados recientemente en la ciudad.