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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Un corredor de memoria y diálogo: el proyecto de la calle 26

Un corredor de memoria y diálogo: el proyecto de la calle 26

Con la participación de expertos internacionales, Bogotá dio un nuevo paso en la propuesta de transformar la calle 26 en un “eje de paz y memoria”, un proyecto que pretende integrar el espacio público con la historia del país

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