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Universidad Nacional se pronuncia por presencia de encapuchados con logos de disidencias de las Farc

Por medio de un comunicado la sede de Bogotá confirmó que se trataría de integrantes del grupo Unión Clandestina Popular y del movimiento Bolivariana Farc EP.

u nacional.jpg
Encapuchados en la U. Nacional.
Foto: archivo, Blu Radio.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Al mediodía de este miércoles 27, un grupo de diez encapuchados hizo presencia dentro del campus de la Universidad Nacional. De acuerdo con la universidad en Bogotá, este grupo se identificaba como Unión Clandestina Popular y del movimiento Bolivariana Farc EP, tanto así que en algunos muros pintaron frases alusivas a las disidencias de las Farc y colocaron algunas pancartas sobre la calle 26 con esas mismas insignias.

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En el comunicado emitido por la institución, aseguraron que hubo un grupo de profesores y estudiantes que enfrentaron a los encapuchados exigiéndoles la salida para evitar confrontaciones.

“Ante esta advertencia, un grupo de estudiantes y profesores presentes en el lugar los rodeó y solicitó su retiro pacífico, argumentando que ellos eran los responsables del asesinato del estudiante de la sede de Medellín, Mateo Pérez”. Concluye el comunicado.

Tras estos hechos internos, tres encapuchados salieron a la calle 26 y había alerta de enfrentamientos contra la fuerza pública. Sin embargo, fuentes internas confirmaron que no tenían intenciones de bloquear el tráfico.

Por ahora, fuentes distritales confirman que están al pendiente de lo que pueda suceder a lo largo de la semana en la antesala de las elecciones presidenciales del domingo 1 de junio.

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