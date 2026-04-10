Video del momento exacto del accidente frente a embajada de EE. UU. que dejó dos muertos

Un video de cámaras de seguridad reveló cómo ocurrió el accidente de tránsito registrado en la mañana de este viernes en Bogotá, en el que murieron un motociclista y un ciclista en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos.

Las imágenes, que se conocieron en las últimas horas, muestran que eran las 5:55 de la mañana cuando una motocicleta descendía por el puente vehicular de la carrera 50, en sentido norte-sur sobre la avenida La Esperanza. En ese instante, un ciclista intentó cruzar la vía.

En cuestión de segundos se produjo el choque. El motociclista no logró esquivar al ciclista, lo que generó una colisión de alta magnitud. En el video se observa cómo la moto se arrastra varios metros sobre la calzada tras el impacto, mientras que el ciclista sale expulsado, da varias vueltas y cae al suelo, quedando tendido muy cerca de su bicicleta.



Este es el video del momento exacto del accidente

Las imágenes coinciden con versiones conocidas en el lugar de los hechos, según las cuales el ciclista se habría atravesado en la vía en el punto donde posteriormente quedó su vehículo. Fotografías tomadas por testigos evidencian además que la bicicleta terminó doblada debido a la fuerza del impacto.



Accidente en la carrera 50. Foto: Blu Radio

El siniestro ocurrió en la carrera 50 con avenida La Esperanza, un corredor vial clave de la capital, que permaneció cerrado durante varias horas en sentido norte-sur mientras se adelantaban las labores judiciales.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el motociclista falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, el ciclista fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde murió minutos después.

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Posteriormente, se conoció que una de las víctimas era funcionario de la Fiscalía General de la Nación, aunque hasta el momento no se han entregado detalles sobre su identidad. En cuanto a la otra persona fallecida, tampoco se ha revelado información oficial.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), encargadas del levantamiento de los cuerpos y de la recolección de material probatorio para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, agentes de tránsito y personal del Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad hicieron presencia para regular el tráfico y coordinar desvíos en la zona.

Tras varias horas de intervención, las autoridades confirmaron la reapertura de la calzada en sentido norte-sur. Entretanto, avanzan las investigaciones para determinar con exactitud las circunstancias del accidente y establecer posibles responsabilidades.