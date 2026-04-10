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Video del momento exacto del accidente frente a embajada de EE. UU. que dejó dos muertos

Cámaras de seguridad registraron el impacto ocurrido entre un motocilista y un ciclista en Teusaquillo. Una de las víctimas era funcionario de la Fiscalía.

Video del momento exacto del accidente frente a embajada de EE. UU. que dejó dos muertos
Tanto el conductor de la moto como el ciclista fallecieron en el lugar.
Foto: Captura de video
Por: Nataly Barrera
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Actualizado: 10 de abr, 2026

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