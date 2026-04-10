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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan detalles del accidente en la carrera 50 de Bogotá: víctima era funcionario de la Fiscalía

Revelan detalles del accidente en la carrera 50 de Bogotá: víctima era funcionario de la Fiscalía

Autoridades reabrieron la vía tras varias horas de cierre mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el choque entre motociclista y un ciclista en Teusaquillo.

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