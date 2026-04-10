Revelan detalles del accidente en la carrera 50 de Bogotá: víctima era funcionario de la Fiscalía

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, sigue generando conmoción, luego de que las autoridades revelaran nuevos detalles sobre las víctimas.

Según información confirmada a Blu Radio por las autoridades, una de las dos personas que perdió la vida en el siniestro era funcionario de la Fiscalía General de la Nación.

El hecho se registró en la carrera 50 con avenida La Esperanza, en sentido norte-sur, un punto clave para la movilidad de la capital, que permaneció cerrado durante varias horas mientras se adelantaban las labores judiciales correspondientes. De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente involucró a un motociclista y a un ciclista, en un choque de alta magnitud que terminó cobrando la vida de ambos.

Accidente en la carrera 50. Foto: Blu Radio

¿Cómo fue el accidente en la carrera 50?

Versiones conocidas en el lugar señalan que el ciclista, por razones que aún son materia de investigación, se habría atravesado en la vía justo en el punto donde posteriormente quedó su bicicleta. En ese momento, el motociclista que transitaba por el corredor no logró esquivarlo, produciéndose una colisión violenta. Producto del impacto, la motocicleta se arrastró varios metros sobre la calzada.



Las autoridades confirmaron que el motociclista falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, el ciclista fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde murió minutos después a causa de las heridas sufridas. Horas más tarde, se conoció que uno de ellos hacía parte de la Fiscalía, aunque por el momento no se han entregado mayores detalles sobre su identidad.

Accidente en la carrera 50, localidad de Teusquillo. Foto: Blu Radio

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, encargadas de realizar el levantamiento de los cuerpos y la recolección de material probatorio que permita esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos. Asimismo, agentes de tránsito y personal del Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad estuvieron en el lugar regulando el tráfico y coordinando desvíos para mitigar el impacto en la movilidad.

Tras varias horas de intervención, las autoridades confirmaron que fue habilitada nuevamente la calzada de la carrera 50 con avenida La Esperanza, en sentido norte-sur, luego de finalizar las labores de levantamiento y verificación en la zona.