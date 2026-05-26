En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Carta de Leyva
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Violento ataque cobró la vida de un carnicero en Suba: esto se sabe

Violento ataque cobró la vida de un carnicero en Suba: esto se sabe

El crimen ocurrió en el norte de Bogotá y las autoridades investigan si estaría ligado a un conflicto familiar previo.

Homicidio a carnicero en Suba
Homicidio a carnicero en Suba
Suministrado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

La violencia en Bogotá sigue generando preocupación entre la comunidad. El incremento de hurtos y homicidios ha despertado una alerta entre los ciudadanos, que temen salir a las calles.

Justamente, este martes 25 de mayo se registró un homicidio en la localidad de Suba, más específicamente en la carrera 58 #130A-32. Este hecho estaría relacionado con una balacera presentada meses atrás en la calle 153.

Según las primeras hipótesis, el ataque habría ido dirigido contra un carnicero que trabajaba en un fruver. Presuntamente, el asesinato sería el resultado de un conflicto familiar, del que el hombre terminó siendo víctima.

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Asesinatos

Homicidios

Suba

Publicidad

Publicidad

Publicidad