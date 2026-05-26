Violento ataque cobró la vida de un carnicero en Suba: esto se sabe

La violencia en Bogotá sigue generando preocupación entre la comunidad. El incremento de hurtos y homicidios ha despertado una alerta entre los ciudadanos, que temen salir a las calles.

Justamente, este martes 25 de mayo se registró un homicidio en la localidad de Suba, más específicamente en la carrera 58 #130A-32. Este hecho estaría relacionado con una balacera presentada meses atrás en la calle 153.

Según las primeras hipótesis, el ataque habría ido dirigido contra un carnicero que trabajaba en un fruver. Presuntamente, el asesinato sería el resultado de un conflicto familiar, del que el hombre terminó siendo víctima.

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