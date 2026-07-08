Yo cumplí topes y límites de donaciones: Galán responde a indagación preliminar del CNE

Por medio de un comunicado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que en la campaña de 2023 cumplió con los topes y límites de las donaciones permitidos, esto tras la indagación preliminar por parte del Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades durante esta.

El mandatario aseguró que toda la información de dicho proceso es pública y está disponible en el aplicativo de cuentas claras.

“Desde mi elección como alcalde de Bogotá, mi instrucción a todas las entidades del Distrito ha sido clara: deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”, dijo en el comunicado.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá Blu Radio

La decisión que quedó consignada en un auto firmado por la magistrada Fabiola Márquez Grisales, mediante el cual el CNE avocó conocimiento de una queja del concejal Angelo Schiavenato, busca determinar si durante el proceso de campaña electoral hubo posibles vulneraciones a las normas sobre financiación de campañas políticas.



Como parte de las primeras actuaciones, el organismo electoral solicitó al Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales entregar los informes de ingresos y gastos de campaña del hoy alcalde, Carlos Fernando Galán, y certificar los aportes privados realizados por Compañía de Seguros Bolívar S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Banco Davivienda S.A.

Asimismo, requirió al Partido Nuevo Liberalismo, quien fue el que avaló la candidatura del mandatario, para que remita el informe de los aportes públicos y privados de la campaña, mientras que al propio alcalde le dio un plazo de dos días para presentar su defensa y las pruebas que considere pertinentes frente a los hechos que ahora son objeto de la investigación.

Frente a esto, el mandatario distrital afirmó que está listo para atender cualquier requerimiento por parte de las autoridades para esclarecer estos hechos.