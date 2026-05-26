Así cayó en La Guajira alias ‘El Gallero’, exconcejal y capo narcotraficante pedido en extradición

En medio de un operativo conjunto entre la Dijín de la Policía, la Fiscalía, el Ejército y la DEA de Estados Unidos, fue capturado en Uribia, La Guajira, Pedro Luis Cotes Bernier, conocido con los alias de ‘Pedro Cotes’ o ‘El Gallero’, señalado como uno de los principales articuladores del narcotráfico transnacional en la Alta Guajira.

La captura se realizó en el marco de la operación “Pompeya”, una investigación internacional iniciada en 2022 que permitió rastrear las actividades del denominado “Clan Cotes”, estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína y armas. Contra el capturado existía una orden de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida por los delitos de conspiración y tráfico de drogas ilícitas.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Gallero’ controlaba rutas marítimas y terrestres utilizadas para enviar entre dos y tres toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, con destino final en Estados Unidos.

Además, presuntamente facilitaba el tránsito de cargamentos provenientes del Catatumbo pertenecientes al ELN y al Clan del Golfo, y suministraba armamento a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Las investigaciones también señalan que Cotes Bernier aprovechó su paso como concejal de Uribia entre 2020 y 2023 para, supuestamente, lavar dinero del narcotráfico mediante fundaciones, contratos públicos y el manejo de instituciones etnoeducativas. Según la Policía, también instrumentalizaba su pertenencia a la comunidad wayuu para ocultar sus movimientos y evitar controles de las autoridades.

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Las autoridades indicaron además que alias ‘El Gallero’ estaría detrás de recientes episodios de violencia y homicidios selectivos en Maicao y Uribia, producto de disputas criminales con alias ‘Naín’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Esa confrontación lo habría obligado a esconderse en rancherías de la región.

Así cayó en La Guajira alias ‘El Gallero’ Suministrado Policía Nacional

Durante el desarrollo de la investigación, la DEA y la Policía asestaron cinco golpes logísticos a la organización entre República Dominicana y La Guajira, logrando la incautación de más de 4.300 kilos de cocaína, lo que debilitó considerablemente la capacidad operacional del “Clan Cotes”.

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“Esta captura representa un triunfo contundente de la institucionalidad colombiana y la cooperación internacional”, afirmó el coronel Elver Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol.