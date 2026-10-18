Caen 10 presuntos miembros del Clan del Golfo en el Atlántico

Se siguen conociendo frutos de la operación Blindaje 360 que realizó la Policía el pasado viernes en la madrugada en varios sectores de Barranquilla y su área metropolitana.

Esta vez fueron capturados 10 presuntos integrantes del Clan del Golfo, mediante órdenes judiciales y en flagrancia.

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Informó la Policía que entre los detenidos se encuentra Luis Palacio Hurtado, alias El Tío, señalado como presunto cabecilla de zona de este grupo delincuencial que, al parecer, exigía pagos extorsivos a comerciantes y transportadores de los sectores del corregimiento La Playa y el municipio de Puerto Colombia.

En un comunicado la Policía informó que “las labores investigativas permitieron documentar presuntos pagos extorsivos que oscilaban entre un millón y cinco millones de pesos, exigidos bajo intimidación y, presuntamente, mediante la exhibición de armas de fuego”.



Clan del Golfo Foto: AFP

Asimismo, la estructura estaría vinculada al microtráfico mediante el abastecimiento de puntos de expendio, la distribución a domicilio y el almacenamiento de armas de fuego.

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Durante los procedimientos fueron incautados dos armas de fuego, 216 cigarrillos de marihuana; 17 bolsas con base de coca; y nueve teléfonos celulares.

De igual forma, en el operativo se realizaron dos notificaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico de estupefacientes.

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El operativo “Blindaje 360: Sin Tregua al Delito” participaron unidades del grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y unidades de Investigación Criminal, Inteligencia Policial, el Grupo de Operaciones Especiales y unidades Jungla.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la contundencia de este resultado operacional y reafirmó el compromiso institucional de combatir la extorsión y proteger a los sectores comercial y transportador.

“No vamos a permitir que las estructuras criminales intimiden a nuestros comerciantes y transportadores para lucrarse de su trabajo. Seguiremos actuando con contundencia, articulando nuestras capacidades investigativas y operativas para identificar a los responsables y cerrarles el paso a las economías ilícitas. En Barranquilla y su área metropolitana, nuestra ofensiva contra la extorsión no se detiene”, enfatizó la alta oficial.