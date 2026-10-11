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Caen en Soledad cuatro hombres que presuntamente hurtaron furgón en Sabanalarga

La Policía Metropolitana logró la captura en un plan candado que incluyó el apoyo de cámaras analíticas. Los sujetos suman seis anotaciones judiciales.

Sujetos capturados en Soledad
Los cuatro presuntos delincuentes fueron capturados por el delito de receptación.
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

La Policía Metropolitana logró la recuperación de un furgón que había sido hurtado en el municipio de Sabanalarga, así como la mercancía que transportaba. Durante el procedimiento fueron capturados cuatro presuntos delincuentes por el delito de receptación.

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Los detenidos fueron identificados como Rafael Martínez, Gonzalo Peláez, Luis Eduardo Vega, Sneider Andrés García y Luis Hernando López.

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Relata el informe de las autoridades que tras conocerse el hurto y obtener información sobre las características del vehículo, se activó un plan candado con el apoyo de cámaras analíticas ubicadas en Barranquilla y su área metropolitana.

Así las cosas, el seguimiento tecnológico permitió rastrear el recorrido del automotor y orientar la intervención policial hasta ubicarlo en la calle 71, entre las carreras 16 y 23, en el sector de Villa Estadio, en el municipio de Soledad.

En el lugar, los uniformados encontraron el furgón, avaluado aproximadamente en $200 millones, junto con la mercancía que transportaba, en su mayoría yogures y lácteos, cuyo valor se estima en $5 millones.

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Entre los capturados suman seis anotaciones judiciales por los delitos de porte de armas de fuego y hurto agravado.

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La recuperación de estos elementos representa una afectación directa a las actividades delictivas y permite proteger el patrimonio de los ciudadanos, gracias a la articulación entre la capacidad operativa de nuestros uniformados, la reacción oportuna y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad en el área metropolitana.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estos resultados hacen parte de las estrategias institucionales orientadas a prevenir y contrarrestar el delito, mediante el despliegue permanente de las capacidades humanas, operativas y tecnológicas de la Policía Nacional.

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“Trabajamos de manera contundente y comprometida para contrarrestar el delito, fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio de nuestros ciudadanos. Continuaremos desplegando nuestras capacidades operativas y tecnológicas para actuar con oportunidad frente a cualquier hecho que afecte la tranquilidad de la comunidad”, dijo la general Rodríguez.

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