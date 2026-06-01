Cerrejón avanza en la reanudación de sus operaciones mineras

La empresa Cerrejón dio a conocer, a través de un comunicado, que avanza en la reactivación de sus operaciones. Tras un acuerdo alcanzado entre las autoridades y las personas que mantenían el bloqueo sobre su vía férrea, quienes en estos momentos se declararon en asamblea permanente, permanecerán en cercanías de la línea ferroviaria a la espera de una reunión con el Viceministerio de Diálogo Social, programada para el próximo 4 de junio.

Según la empresa, la reactivación de las operaciones mineras y férreas no puede realizarse de manera inmediata, por lo que la reanudación será progresiva. Además, las actividades dependerán de que no se presenten nuevos bloqueos, interrupciones o afectaciones a la movilidad.

“Cerrejón continuará monitoreando la situación y trabajando para restablecer sus operaciones de manera segura, responsable y sostenible, manteniendo las medidas de cuidado, mantenimiento, control ambiental y atención social requeridas durante este proceso”, dice el comunicado emitido por la empresa carbonífera.

El gobernador Jairo Aguilar Deluque rechazó la suspensión de las operaciones de Cerrejón. “La suspensión de operaciones de Cerrejón, como consecuencia de los bloqueos registrados en la línea férrea, es grave y afecta a todo el departamento de La Guajira.



Pedimos al Gobierno Nacional que acompañe soluciones concertadas que garanticen tanto los derechos de las comunidades que bloquean la línea férrea de Cerrejón como la estabilidad económica y social del departamento”, manifestó el mandatario.