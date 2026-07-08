Cerro Matoso opera al 50% por restricciones en el suministro de gas impuestas por Canacol Energy

Después de ocho días operando al 75%, Cerro Matoso debió reducir aún más su productividad y trabajar ahora en un 50%, con apenas una de sus dos líneas de operación, como consecuencia de las restricciones en el suministro de gas por parte de Canacol Energy, que desde la semana pasada apenas le está entregando entre 5.000 y 6.000 MBTU por día, lo cual corresponde a una tercera parte del volumen contratado.

Asimismo, la compañía, que es una de las minas de níquel más grandes de Colombia y de América Latina, anunció que ha tenido que reducir un 25% de los contratos de bienes y servicios, y disminuir el personal del turno nocturno en la operación minera, tanto en la operación principal como en Queresas y Porvenir, y limitar el número de equipos en esta última. En este sentido, se han visto afectados 220 puestos de trabajo, personas que han dejado de laborar de manera temporal dada esta situación.

La preocupación crece porque, de mantenerse estas restricciones o de presentarse nuevas reducciones en el suministro de gas por parte de Canacol Energy, Cerro Matoso afirma que se verá obligada a extender estas medidas operativas y laborales de manera indefinida, limitando a su vez los aportes que realiza al país y a la región por concepto de impuestos, regalías y encadenamientos productivos, lo que se traduce en pérdidas de unos $3.000 millones diarios.

Cerro Matoso compra a Canacol el gas necesario para fundir el níquel, mediante un contrato vigente hasta 2029. Sin embargo, a comienzos de mayo Canacol presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar de forma anticipada los contratos de suministro que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso.



La Corte de Alberta avaló esa solicitud en primera instancia y ahora la empresa pide con urgencia a la Superintendencia de Sociedades que evalúe y defina si la decisión de la justicia canadiense debe aplicarse en el país, considerando la soberanía nacional.

El llamado de urgencia también se extiende al Ministerio de Minas y Energía y a la Superintendencia de Servicios Públicos, teniendo en cuenta que está en riesgo la seguridad energética.