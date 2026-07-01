Cerro Matoso prevé frenar una línea de producción de níquel por recorte de gas de Canacol Energy

Cerro Matoso, una de las minas de níquel más grandes de Colombia y de América Latina, reducirá su operación en un 25 % desde este primero de julio, tras la restricción de gas natural impuesta por Canacol Energy, empresa canadiense que le entregará desde ahora un 55% menos del volumen pactado entre las dos compañías.

Cerro Matoso compra el gas necesario para fundir el níquel a Canacol mediante un contrato vigente hasta 2029.

Sin embargo, a comienzos de mayo, Canacol presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar de forma anticipada los contratos de suministro que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso.

La Corte de Alberta avaló esa solicitud en primera instancia, y la minera cuenta con un plazo de 21 días para pedir autorización de apelar ante la segunda instancia canadiense.



Canacol Energy Foto: Canacol Energy

Según Cerro Matoso, la compañía participó de buena fe en los espacios de diálogo promovidos por la Corte, pero las propuestas de Canacol contemplaban incrementos tarifarios que la minera consideró desproporcionados y sin compromisos firmes sobre las cantidades de gas a suministrar. Ante la falta de avances, Canacol decidió restringir el suministro.

La medida pone en riesgo cientos de empleos, contratos con proveedores y contratistas, y cerca de $3.000 millones diarios que la empresa aporta al país por regalías, impuestos y compras locales, indicó la empresa en un comunicado.

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De mantenerse o aumentar la restricción, Cerro Matoso deberá parar una de sus dos líneas de producción, lo que reduciría a la mitad su operación.

La empresa pidió a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas y Energía actuar de manera inmediata para proteger a las más de 50.000 personas que dependen directa e indirectamente de esta operación minero-industrial.

En Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para evaluar si la decisión de la justicia canadiense debe aplicarse en el país, considerando la soberanía nacional y la seguridad energética.