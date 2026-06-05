Expresamos nuestras condolencias: Astillero tras muerte de cuatro trabajares en Pasacaballos

A través de un comunicado en sus redes sociales, la empresa ‘Astillero Escamilla’ lamentó el fallecimiento de cuatro de sus trabajadores en medio de la explosión al interior de una barcaza, ubicada en el muelle Calle del Puerto del corregimiento de Pasacaballos, en la zona industrial de Cartagena.

En la comunicación, la empresa hizo un llamado a la prudencia y al respeto a la familia, y a permitir que las autoridades competentes esclarezcan las causas de la emergencia.

“En estos momentos difíciles, hacemos un llamado a la prudencia, al respeto y a la sensibilidad frente al dolor de las familias afectadas. Invitamos a evitar especulaciones y a permitir que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de este lamentable suceso”, indicaron.

La empresa además señaló, que se encuentran brindando acompañamiento a las familias de las afectados. “Como empresa, nos encontramos acompañando a las familias y brindando el apoyo necesario, al tiempo que mantenemos total disposición para colaborar con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones”.



Según de las reportes de las autoridades durante la emergencia que se inició sobre las 10:15 de la mañana de este jueves, 4 de junio, además resultaron heridos once trabajadores con quemaduras y diferentes lesiones.

La Dirección General Marítima a su vez informó que se abrió una investigación para determinar las causas del siniestro.

“Una vez conocida la situación, la Capitanía de Puerto de Cartagena dispuso el desplazamiento de un grupo de inspectores al lugar de los hechos con el fin de realizar la inspección técnica de la embarcación afectada y a las instalaciones. Los hechos ocurridos son materia de investigación jurisdiccional por la Autoridad Marítima Colombiana, con el objeto de analizar y determinar las responsabilidades a que haya lugar en el siniestro”, detalló la autoridad marítima.

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Guardacostas encontraron cuerpo de cuarta víctima

Luego de más de 10 de búsqueda, la estación de Guardacostas de Cartagena confirmó que fue encontrado el cuerpo de José Luis Márquez Bello, un joven de 23 años que trabajaba desde hace cerca de un mes en el astillero y se encontraba desaparecido tras la explosión.

De acuerdo al reporte de Guardacostas, desde las horas de la noche del jueves se dio inicio a una operación de búsqueda y rescate sobre la hipótesis de que su cuerpo habría caído al agua.

“Buzos especializados de la Institución Naval encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con características similares a las del desaparecido, por lo que será el Cuerpo Técnico de Investigación quien confirme la identidad del cuerpo”, precisaron.

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Aunque serán las autoridades las encargada de determinar las causas de la emergencia, preliminarmente se conoció que podría estar relacionada con la manipulación de ACPM pesado.