Familia de mujer trans que murió tras derrumbe en Chipre pide ayuda para repatriar el cuerpo

Los restos de la barranquillera Leonela Alemán Morales, la joven trans que falleció en Chipre tras el desplome de un edificio en el que se encontraba, aún no han podido volver a Colombia a dos meses de aquel trágico accidente.

La espera por trámites diplomáticos entre Colombia y el país europeo han sido más largos y dispendiosos de lo esperado. Incluso, todavía podrían tardar cuatro meses más, pues no solo se trata de verificación de identidad a través de pruebas de ADN, sino también de autorizaciones consulares para las que corre lento el reloj.

Es por esto que desde Barranquilla, familiares y amigos empezaron una colecta para reunir cerca de 24 millones de pesos con los que pueden agilizar los trámites para traer a Leonela de vuelta a través de una funeraria.

Según cuenta Ricardo Flores, creador de contenido y expareja de Leonela, esta larga espera incluso está comprometiendo la salud de la madre de la fallecida joven.



"Por medio de mis redes sociales, al ver que no había una solución y que su familia está desesperada, decidí pedir una ayuda, ya que no hemos contado con el apoyo. No he recolectado el monto grande, pero sí una pequeña cantidad. Son 4.500 euros, entonces, por lo menos serían unos 33 millones de pesos", expresó.

Las personas interesadas en sumarse a esta campaña pueden seguir en redes sociales a @laricardaoficial, quien entrega información detallada sobre cómo pueden sumarse a esta misma.