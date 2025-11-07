En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Muere James Watson, pionero en descubrir la estructura del ADN y premio Nobel

Muere James Watson, pionero en descubrir la estructura del ADN y premio Nobel

El Nobel James Watson, codescubridor del ADN y pionero del Proyecto Genoma Humano, falleció a los 97 años en Nueva York, dejando un legado clave para la biología moderna.

