Hallan muertos a madre e hijo en Santa Marta: fuerte olor alertó a trabajadores de un edificio

Un viaje a Santa Marta terminó marcado por una tragedia que ha conmocionado a residentes y visitantes de El Rodadero. Una mujer y su hijo, quienes habían llegado desde Bogotá para disfrutar de unos días de vacaciones en la capital del Magdalena, fueron hallados sin vida en el apartamento donde se estaban hospedando.

Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 54 años, y Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22 años. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, ambos viajaron con fines turísticos y se alojaban en un edificio ubicado en uno de los sectores más visitados de Santa Marta, sin imaginar que su estadía terminaría en una tragedia.

El caso salió a la luz cuando trabajadores del edificio empezaron a percibir un fuerte olor que provenía del inmueble. Ante la preocupación por la falta de contacto con los turistas, decidieron ingresar al apartamento y encontraron a la mujer y al joven sin vida.

Autoridades investigan qué ocurrió con la madre y su hijo en Santa Marta

Tras el hallazgo, la Policía Metropolitana de Santa Marta y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al lugar para adelantar la inspección judicial correspondiente.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se realizan los análisis para establecer las causas exactas de la muerte y aportar elementos clave a la investigación.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis. Entre las primeras líneas de investigación se analiza un posible caso de intoxicación por inhalación de gases o un presunto suicidio.

Una vista de la Bahía de Santa Marta Foto: Blu Radio

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Investigación continúa tras muerte de dos personas en Santa Marta

El fallecimiento de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta generó consternación entre quienes viven y trabajan en El Rodadero, especialmente porque se trataba de dos visitantes que habían llegado a la ciudad para pasar el puente festivo.

El caso permanece bajo reserva mientras avanzan las diligencias judiciales y la recopilación de pruebas. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la madre y su hijo en el apartamento, además de establecer qué ocurrió antes del hallazgo.

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