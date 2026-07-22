Hallan muertos a madre e hijo en Santa Marta: fuerte olor alertó a trabajadores de un edificio

Un viaje a Santa Marta terminó marcado por una tragedia que ha conmocionado a residentes y visitantes de El Rodadero. Una mujer y su hijo, quienes habían llegado desde Bogotá para disfrutar de unos días de vacaciones en la capital del Magdalena, fueron hallados sin vida en el apartamento donde se estaban hospedando.
Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 54 años, y Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22 años. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, ambos viajaron con fines turísticos y se alojaban en un edificio ubicado en uno de los sectores más visitados de Santa Marta, sin imaginar que su estadía terminaría en una tragedia.
El caso salió a la luz cuando trabajadores del edificio empezaron a percibir un fuerte olor que provenía del inmueble. Ante la preocupación por la falta de contacto con los turistas, decidieron ingresar al apartamento y encontraron a la mujer y al joven sin vida.
Autoridades investigan qué ocurrió con la madre y su hijo en Santa Marta
Tras el hallazgo, la Policía Metropolitana de Santa Marta y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al lugar para adelantar la inspección judicial correspondiente.
Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se realizan los análisis para establecer las causas exactas de la muerte y aportar elementos clave a la investigación.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis. Entre las primeras líneas de investigación se analiza un posible caso de intoxicación por inhalación de gases o un presunto suicidio.
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Investigación continúa tras muerte de dos personas en Santa Marta
El fallecimiento de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta generó consternación entre quienes viven y trabajan en El Rodadero, especialmente porque se trataba de dos visitantes que habían llegado a la ciudad para pasar el puente festivo.
El caso permanece bajo reserva mientras avanzan las diligencias judiciales y la recopilación de pruebas. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la madre y su hijo en el apartamento, además de establecer qué ocurrió antes del hallazgo.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué se sabe sobre la muerte de una madre y su hijo en un edificio de El Rodadero, Santa Marta?
Una mujer y su hijo procedentes de Bogotá fueron hallados sin vida dentro del apartamento donde se hospedaban en el sector de El Rodadero, Santa Marta. Los cuerpos fueron encontrados por trabajadores del edificio tras percibir un fuerte olor que provenía del inmueble. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos.
- ¿Quiénes eran los turistas hallados sin vida en Santa Marta?
Las víctimas fueron identificadas como Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 54 años, y su hijo Benjamín Bautista Buelvas Pilonieta, de 22 años. Ambos habían viajado desde Bogotá a la capital del Magdalena para disfrutar del puente festivo.
- ¿Cuáles son las causas de la muerte de los dos turistas en El Rodadero?
Aunque las causas exactas están siendo determinadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía y la Fiscalía manejan como principales hipótesis una intoxicación por inhalación de gases o un presunto suicidio. El caso se mantiene bajo reserva mientras avanzan los análisis forenses.