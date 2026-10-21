Hombres que tiraron basura a arroyo en Barranquilla fueron sancionados con multa y trabajo social

Con una multa tipo 4, que equivale al pago de 1'866.000 pesos y la realización de trabajo social fueron sancionados tres hombres que quedaron registrados en videos cuando arrojaban al canal del arroyo del barrio la Sierrita varios cascos de motocicletas, y autopartes.

La medida se tomó luego de que el video que se viralizó en redes sociales y causó el rechazo de los ciudadanos, fuera visto por el alcalde Alejandro Char, que de inmediato ordenó a los funcionarios del Distrito y autoridades competentes, ubicar a estos hombres para que respondieran por sus malos actos.

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Y es que cuando llueve queda evidencia la mala disposición de los desechos que son arrojados a los arroyos causando que estos se taponen y generen inundaciones. El caso más evidente ocurre en el arroyo León donde toneladas de desechos quedan aguantados en la malla que fue instalada para que estos no terminar la ciénaga de Mallorquín.

“Son residuos voluminosos, de industria, de reciclaje, no son basuras domésticas. Hemos encontrado ahí lo que son residuos de neveras, muebles, cascos de motos y también algunos escombros”, expresó José Luis Romero, gerente de la agencia Distrital de Infraestructura



De acuerdo con el Distrito, en la más reciente jornada de limpieza de arroyos, fueron intervenidos 50 canales pluviales de los que sacaron 5.800 toneladas de residuos a lo largo de 32 kilómetros.

Los trabajos consistieron en la extracción de los residuos acumulados, con apoyo de maquinaria pesada y equipos especializados, y beneficiaron a cerca de 423.000 habitantes.