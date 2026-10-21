En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Simulacro nacional
Presupuesto 2027
Protestas en Francia
Museo Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Hombres que tiraron basura a arroyo en Barranquilla fueron sancionados con multa y trabajo social

Hombres que tiraron basura a arroyo en Barranquilla fueron sancionados con multa y trabajo social

Esta medida se conoce en medio de las labores de limpieza adelantadas por el Distrito, que este año ha retirado 14.200 toneladas de residuos de arroyos, caños y otros puntos de la ciudad.

sancionados arroyo.png
Personas sancionadas por arrojar basura a arroyos en Barranquilla.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Con una multa tipo 4, que equivale al pago de 1'866.000 pesos y la realización de trabajo social fueron sancionados tres hombres que quedaron registrados en videos cuando arrojaban al canal del arroyo del barrio la Sierrita varios cascos de motocicletas, y autopartes.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La medida se tomó luego de que el video que se viralizó en redes sociales y causó el rechazo de los ciudadanos, fuera visto por el alcalde Alejandro Char, que de inmediato ordenó a los funcionarios del Distrito y autoridades competentes, ubicar a estos hombres para que respondieran por sus malos actos.

Últimas noticias

los rápidos.png
Caribe

Capturado por atentado contra exsocio de ‘La Gata’ ahora es investigado por hurtos en Barranquilla

Capturado marañero.jpg
Caribe

Air-e reporta pérdidas por $170.000 millones al mes por robo de energía

Publicidad

Y es que cuando llueve queda evidencia la mala disposición de los desechos que son arrojados a los arroyos causando que estos se taponen y generen inundaciones. El caso más evidente ocurre en el arroyo León donde toneladas de desechos quedan aguantados en la malla que fue instalada para que estos no terminar la ciénaga de Mallorquín.

“Son residuos voluminosos, de industria, de reciclaje, no son basuras domésticas. Hemos encontrado ahí lo que son residuos de neveras, muebles, cascos de motos y también algunos escombros”, expresó José Luis Romero, gerente de la agencia Distrital de Infraestructura

De acuerdo con el Distrito, en la más reciente jornada de limpieza de arroyos, fueron intervenidos 50 canales pluviales de los que sacaron 5.800 toneladas de residuos a lo largo de 32 kilómetros.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Los trabajos consistieron en la extracción de los residuos acumulados, con apoyo de maquinaria pesada y equipos especializados, y beneficiaron a cerca de 423.000 habitantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad