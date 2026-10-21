En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Simulacro nacional
Presupuesto 2027
Protestas en Francia
Museo Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Capturado por atentado contra exsocio de ‘La Gata’ ahora es investigado por hurtos en Barranquilla

Capturado por atentado contra exsocio de ‘La Gata’ ahora es investigado por hurtos en Barranquilla

Yoel estor Gómez es uno de los cinco presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos’, detenidos en megaoperativo de la Policía.

los rápidos.png
Presuntos miembros de la banda 'Los Rápidos', capturados en Barranquilla.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Yoel Andrés Estor Gómez, uno de los capturados el pasado 25 de mayo por el atentado contra la empresa de seguridad Atenas, en el que habrían intentado asesinar a Raúl Montes, dueño del negocio y quien fue socio de la fallecida Enilce López, alias ‘La Gata’, es uno de los cinco presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos’, a quienes la Fiscalía imputará cargos por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

A este hombre las autoridades le notificaron la nueva investigación en su contra en el centro carcelario donde se encuentra detenido desde hace cinco meses. La Fiscalía tiene en su poder videos de cámaras de seguridad y testimonio de víctimas que lo identifican en al menos cuatro hurtos a mano armada cometidos en la capital del Atlántico.

Últimas noticias

sancionados arroyo.png
Caribe

Hombres que tiraron basura a arroyo en Barranquilla fueron sancionados con multa y trabajo social

Capturado marañero.jpg
Caribe

Air-e reporta pérdidas por $170.000 millones al mes por robo de energía

Publicidad

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación que llevó a la captura de los cinco presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos’, se originó por un atraco ocurrido el 5 de noviembre de 2025, en la calle 72 con carrera 70, en el barrio El Prado, donde las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias.

A partir de sus testimonios, las declaraciones de testigos y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron vehículos que habrían sido utilizados para cometer el delito y avanzaron en la identificación de los demás responsables.

Las autoridades establecieron que, entre julio de 2025 y abril de 2026, los capturados habrían participado en el hurto de joyas y otros objetos de valor tras intimidarlos con armas de fuego a sus víctimas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entre los detenidos también se encuentra alias ‘Ñoño’, el delincuente que cayó en la redada que anunció el presidente Abelardo De La Espriella. Este hombre registra 13 anotaciones judiciales.

Relacionados

Barranquilla

Judicial

Publicidad

Publicidad

Publicidad