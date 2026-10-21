Capturado por atentado contra exsocio de ‘La Gata’ ahora es investigado por hurtos en Barranquilla

Yoel Andrés Estor Gómez, uno de los capturados el pasado 25 de mayo por el atentado contra la empresa de seguridad Atenas, en el que habrían intentado asesinar a Raúl Montes, dueño del negocio y quien fue socio de la fallecida Enilce López, alias ‘La Gata’, es uno de los cinco presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos’, a quienes la Fiscalía imputará cargos por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

A este hombre las autoridades le notificaron la nueva investigación en su contra en el centro carcelario donde se encuentra detenido desde hace cinco meses. La Fiscalía tiene en su poder videos de cámaras de seguridad y testimonio de víctimas que lo identifican en al menos cuatro hurtos a mano armada cometidos en la capital del Atlántico.

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De acuerdo con la Fiscalía, la investigación que llevó a la captura de los cinco presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos’, se originó por un atraco ocurrido el 5 de noviembre de 2025, en la calle 72 con carrera 70, en el barrio El Prado, donde las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias.

A partir de sus testimonios, las declaraciones de testigos y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron vehículos que habrían sido utilizados para cometer el delito y avanzaron en la identificación de los demás responsables.



Las autoridades establecieron que, entre julio de 2025 y abril de 2026, los capturados habrían participado en el hurto de joyas y otros objetos de valor tras intimidarlos con armas de fuego a sus víctimas.

Entre los detenidos también se encuentra alias ‘Ñoño’, el delincuente que cayó en la redada que anunció el presidente Abelardo De La Espriella. Este hombre registra 13 anotaciones judiciales.