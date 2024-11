La lluvia fue torrencial: alcalde de Santa Marta tras avalancha

El impacto de las fuertes lluvias que se registraron en Santa Marta la noche del pasado jueves, dejó a la ciudad en un estado de emergencia en los barrios Juan XXIII y San Fernando.

Estas zonas experimentaron una avalancha que destruyó varias viviendas y arrastró vehículos, entre motos y carros, generando una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

El alcalde Carlos Pinedo, en entrevista en Blu Radio, informó que la lluvia duró más de una hora, creando caos y deslizamientos en las zonas vulnerables.

"Una situación difícil se nos ha presentado en el día de ayer. Nosotros siempre pedimos que llueva, pero no tan duro como esto, porque tenemos esa paradoja, a veces no llueve. Tenemos la calamidad por falta de agua en todo el Distrito, porque afecta el no llover en toda la ciudad, pero cuando llueve muy duro se nos presentan estas emergencias, también producto de las invasiones que se nos han venido presentando en los cerros por décadas, no se tuvo en cuenta esas invasiones. La lluvia fue torrencial y lo uno con lo otro llevó a que nos afectaran, Que se viniera una avalancha enorme en el barrio San Fernando y unas inundaciones enormes en el barrio Juan XXIII", dijo.

Evaluación de daños

Según el reporte inicial de la situación, se han contabilizado siete viviendas destruidas, tres vehículos dañados y un total de 15 personas afectadas.

"No hubo desbordamientos de ríos, lo que ayudó a evitar una calamidad mayor. Sin embargo, la invasión de cerros ha exacerbado la situación. Tenemos maquinarias trabajando desde el mismo momento. Nuestra unidad de prevención y desastre va a tener carpa permanente en el sitio. Tenemos toda la institucionalidad rodeando la emergencia, tanto en el barrio San Fernando como en el barrio Juan XXIII", dijo.

