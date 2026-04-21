Por hacer artesanías y una maestría, jueza le descuenta casi dos años de cárcel a Carlos Mattos

La Jueza Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla Carmen Luisa Teran le abrió las puertas de la libertad condicional al polémico empresario Carlos José Mattos Barrero, al considerar que no solo ya cumplió con las tres quintas partes de la condena que le fue impuesta por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático agravado, sino también porque ha cumplido “con su proceso de resocialización”.

De acuerdo con el fallo conocido en primicia por Blu Radio, a Mattos le redimieron 680 días, es decir, casi dos años de su condena, esto luego de que la Penitenciaría El Bosque calificara su conducta como “buena y ejemplar”.

El mayor tiempo de rebaja se le otorgó por haber trabajado ocho horas diarias supervisadas, haciendo artesanías durante su estancia en reclusión, incluso mientras estuvo en detención domiciliaria por una condición médica.

Dichas actividades fueron certificadas y supervisadas por el INPEC, de acuerdo con un informe, lo cual le sirvió para que le descontaran 581 días, es decir 19 meses de cárcel.



A esto se le sumó el tiempo que dedicó a estudiar una maestría y a escribir una obra literaria "en sus tiempos libres" . Si bien el documento no especifica el área, programa o incluso la universidad en la que realizó su formación, por este motivo le fueron redimidos de su pena 99.33 días, lo que equivale a 3 meses y 8 días de su condena.

Aunque se habla de la buena conducta del empresario condenado por el escándalo de corrupción judicial Hyundai durante su tiempo de reclusión en la Penitenciaría El Bosque, la jueza Carmen Teran en su fallo no hace referencia a los antecedentes que se presentaron durante la instancia de Mattos en la cárcel La Picota, de Bogotá, donde fue descubierto saliendo del lugar para cumplir diversas diligencias su oficina y asistir a citas médicas.

Caso Carlos Mattos documentos. Suministrada.

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Documentos caso Carlos Mattos. Suministrada.

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