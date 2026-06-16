Racha violenta en Cartagena: asesinaron a 5 personas en menos de cuatro horas durante el festivo

Entre las 11:30 de la noche del domingo 14 de junio y las 3:00 de la madrugada del lunes 15, cinco personas fueron asesinadas en hechos aislados en la ciudad de Cartagena.

La racha violenta se inició en el sector La Arrocera, del barrio Olaya Herrera, cuando se presentaron los homicidios de Jhonatan Utria Miranda, de 28 años, y José Carlos Rodríguez Segovia, de 21 años.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, Rodríguez Segovia habría llegado hasta un estacionamiento comercial del sector, donde, al parecer, le habría disparado a Jhonatan Utria. En ese momento, detalla la autoridad policial, las personas que se encontraban en el lugar se abalanzaron contra el presunto agresor, lo desarmaron y lo habrían herido de gravedad.

Ambos fueron trasladados a centros asistenciales, donde se confirmaron sus muertes.



“A Jhonatan Utria le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2023 y 2024). A José Rodríguez le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2023), lesiones personales (2021) y porte ilegal de armas de fuego (2023)”, informó la Policía en su reporte.

Sobre las 11:50 de la noche, la seguidilla de homicidios continuó en el barrio Las Palmeras. Allí fue asesinado José Miguel Medina, de 33 años, por un sujeto que se le acercó y le disparó en varias ocasiones. En menos de dos horas, cuando el reloj ya marcaba la 1:30 de la madrugada del lunes 15 de junio, en el barrio Chino se confirmó un nuevo ataque violento. Esta vez, la víctima fue Blake Fajardo Gómez, de 38 años.

En este reporte, la Policía informó que a Fajardo Gómez, quien se dedicaba a oficios varios y registraba ocho anotaciones judiciales, entre ellas una por homicidio, lo abordó un sujeto que le disparó cuando se encontraba en plena vía pública.

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Sin embargo, los hechos de sangre en el sur de la capital de Bolívar no terminaron allí. A las 3:00 de la mañana, en el barrio Los Caracoles, un hombre fue asesinado al interior de una tienda de abarrotes a la que, al parecer, había entrado a robar.

Al ingresar al lugar, describe el reporte de la Policía, el presunto asaltante se encontró con el administrador de la tienda y, en medio de un forcejeo, resultó herido con el arma cortopunzante con la que pretendía atacar a su víctima.

“Presuntamente, el fallecido agredió con un arma cortopunzante al administrador, causándole una herida en una pierna, lo que originó un forcejeo entre ambos. Como resultado de esta situación, el presunto delincuente sufrió varias heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos”, indicaron.

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En lo corrido del año, en la capital de Bolívar se han registrado 125 homicidios, de los cuales 78 corresponden a sicariatos.